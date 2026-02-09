Olimpijska atmosfera w Lublinie. Jan Szymański o szansach Polaków na igrzyskach

W Lublinie odbyło się wspólne oglądanie otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli medaliści olimpijscy Wojciech Fortuna i Jan Szymański.

Jan Szymański wysoko ocenił szanse polskich łyżwiarzy na medale i sportowe emocje.

Wskazał także na Olę Król w snowboardzie oraz Martynę Gąsienicę-Daniel w narciarstwie alpejskim jako zawodniczki z dużymi szansami.

Polska reprezentacja liczy 59 sportowców.

Do tej pory Polacy zdobyli w zimowych igrzyskach olimpijskich 23 medale (7 złotych, 7 srebrnych i 9 brązowych).

Spytaliśmy pana Jana, kto z Polaków jego zdaniem dostarczy nam najwięcej wrażeń i jak wielki wór z medalami przwiozą do Polski nasi olimpijczycy.Wyjątkowo gorący wieczór na Placu Teatralnym w Lublinie - a to za sprawą Strefy Casa Polonia zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski i TEAM PL – Polski Komitet Olimpijski, która zainaugurowała w piątkowy wieczór. „Lubelskie - Smakuj Życie“ - to hasło promujące region lubelski miało przełożenie jak najbardziej praktyczne - goście mogli skosztować lubelskich cebularzy, pasztecików i słodkości. Wielkie wrażenie robiła także kawa z... nadrukiem. Tak, tak - na mlecznej piance nadrukowywano logo PKOl za pomocą drukarki 3D z sypkiej czekolady.

Czytaj też: Muzyczny hołd dla Romualda Lipki w Lublinie. Z Ratusza zabrzmiało „Takie tango”

Wśród gości byli znakomity ongiś skoczek narciarski Wojciech Fortuna oraz Jan Szymański, łyżwiarz szybki, wielokrotny triumfator zawodów pucharu świata, brązowy medalista mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim i Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Szanse polskich sportowców na medale ocenia wysoko. - Poziom jaki prezentują łyżwiarze sprawia, że dostarczą nam bardzo dużo sportowych emocji, a co z tym idzie, radości - ocenia swe koleżanki i kolegów po fachu. Oczywiście nie zapomina o innych dyscyplinach. - Ola Król ma dużą szansę w snowboardzie, bo bardzo dobrze startowała w pucharze świata. W narciarstwie alpejskim Martyna Gąsienica-Daniel z Zakopanego ma szanse na historyczny wynik.

Reprezentacja Polski liczy 59 zawodników. Do tej pory Polacy zdobyli w zimowych igrzyskach olimpijskich 23 medale (7 złotych, 7 srebrnych i 9 brązowych) - rekordzistką jest Justyna Kowalczyk, która pięciokrotnie stawała na podium, Kamilowi Stochowi sztuka ta udała się trzykrotnie i za każdym razem było to złoto.

8