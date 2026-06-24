Ten szpitalny trik ratuje podczas upalnych nocy. Wystarczy prosty kompres pod pachę

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-24 7:18

Gorące noce mogą dać się we znaki, gdy w sypialni panuje zaduch, a termometr nie wskazuje ulgi nawet przed świtem. Trudności z zasypianiem to częsty problem w takich sytuacjach. Jeśli nie masz do dyspozycji wiatraka ani klimatyzacji, sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. Właśnie dlatego warto znać sprawdzone metody na obniżenie temperatury ciała.

Starsza kobieta w jasnym ubraniu siedząca na szarej kanapie, z zamkniętymi oczami i uniesioną głową, chłodząca się wentylatorem. Obraz symbolizuje ulgę od upałów, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Krakenimages.com/ Shutterstock

Jak szybko obniżyć temperaturę ciała? Szpitalny trik z TikToka

Jonny Betteridge, lekarz z Wielkiej Brytanii z doświadczeniem na oddziałach anestezjologii i ratunkowych, opublikował na TikToku nieskomplikowany sposób na schłodzenie ciała, który stosowano u gorączkujących chorych. Jak się okazuje, ta sama technika sprawdza się u ludzi cierpiących na brak snu z powodu wysokich temperatur. Rozwiązanie jest banalnie proste: wystarczy sięgnąć po dwa woreczki z lodem, zawinąć je w cienki materiał, np. T-shirt, i przyłożyć do ciała.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jednym z najlepszych punktów na ciele do szybkiego schłodzenia są pachy. Właśnie w tym obszarze znajdują się duże naczynia krwionośne, dzięki czemu temperatura organizmu może spadać znacznie efektywniej.

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Ekstremalne upały w Polsce. Czekają nas tropikalne noce

W nadchodzących dniach przez Polskę przejdzie fala ogromnych upałów, a w wielu miejscach termometry mogą przekroczyć 35 stopni Celsjusza. Meteorolodzy zapowiadają bardzo słoneczne dni oraz tak zwane tropikalne noce, podczas których temperatura nie obniży się poniżej 20 stopni. Takie warunki pogodowe z pewnością utrudnią codzienne aktywności. Dlatego dobrze jest wcześniej przygotować się na skwar i poznać łatwe metody na ochłodzenie nie tylko siebie, ale również naszych zwierząt - Upały groźne dla czworonogów. Te proste sposoby uchronią psa przed falą gorąca.

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Początek wakacji z żarem lejącym się z nieba

Początek wakacji z rekordowymi temperaturami może być nie tylko męczący, ale również groźny dla zdrowia. W związku z tym najmocniej uważać na siebie powinni seniorzy, małe dzieci, kobiety w ciąży, a także osoby zmagające się z problemami kardiologicznymi.

Kluczowe jest, aby systematycznie dostarczać organizmowi płyny. Podczas fali gorąca najlepiej pić wodę przez cały dzień, nie czekając na uczucie silnego pragnienia. Dobrym pomysłem jest również zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu i kofeiny, które przyczyniają się do odwodnienia. Ponadto w godzinach, gdy słońce grzeje najmocniej, czyli przeważnie od 11:00 do 17:00, zaleca się unikanie dłuższego przebywania na zewnątrz.

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