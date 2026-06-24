QUIZ. I, II, czy III rozbiór Polski? Test z historii, gdzie łatwo o pomyłkę

Rozbiory Polski – bolesny, ale kluczowy rozdział naszej historii. Czy potrafisz bezbłędnie wskazać, które wydarzenia wiązały się z I, II, a które z III rozbiorem? Przygotuj się na quiz, w którym łatwo o pomyłkę – nawet jeśli wydaje Ci się, że masz historię opanowaną!

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