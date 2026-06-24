QUIZ. I, II, czy III rozbiór Polski? Test z historii, gdzie łatwo o pomyłkę

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-24 4:00

Rozbiory Polski – bolesny, ale kluczowy rozdział naszej historii. Czy potrafisz bezbłędnie wskazać, które wydarzenia wiązały się z I, II, a które z III rozbiorem? Przygotuj się na quiz, w którym łatwo o pomyłkę – nawet jeśli wydaje Ci się, że masz historię opanowaną!

QUIZ. I, II, czy III rozbiór Polski? Niełatwy test z historii
Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock
QUIZ. I, II, czy III rozbiór Polski? Test z historii, gdzie łatwo o pomyłkę
Pytanie 1 z 11
No to na początek podstawy. Wskaż datę I rozbioru Polski:

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Quiz to interaktywna zabawa, w której stawia się przed graczami zagadki lub pytania. Celem jest wywnioskowanie właściwej odpowiedzi na podstawie dostępnych danych i posiadanej wiedzy. Kluczowe jest, by pytania nie miały prostych rozwiązań, co prowokuje do dyskusji, wspólnego rozważania opcji i eliminowania tych, które są błędne.

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