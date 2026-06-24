Quiz to interaktywna zabawa, w której stawia się przed graczami zagadki lub pytania. Celem jest wywnioskowanie właściwej odpowiedzi na podstawie dostępnych danych i posiadanej wiedzy. Kluczowe jest, by pytania nie miały prostych rozwiązań, co prowokuje do dyskusji, wspólnego rozważania opcji i eliminowania tych, które są błędne.
QUIZ. I, II, czy III rozbiór Polski? Test z historii, gdzie łatwo o pomyłkę
2026-06-24 4:00
Rozbiory Polski – bolesny, ale kluczowy rozdział naszej historii. Czy potrafisz bezbłędnie wskazać, które wydarzenia wiązały się z I, II, a które z III rozbiorem? Przygotuj się na quiz, w którym łatwo o pomyłkę – nawet jeśli wydaje Ci się, że masz historię opanowaną!