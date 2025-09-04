Wiele urządzeń elektrycznych w naszych domach, pozostawionych w gniazdkach, nadal pobiera prąd, nawet jeśli są wyłączone.

Tryb czuwania to nie tylko "cichy złodziej energii", ale i potencjalne zagrożenie pożarowe.

Poznaj listę urządzeń, które bezwzględnie powinieneś odłączać z prądu przed wyjściem z domu, by zwiększyć bezpieczeństwo i oszczędzić energię!

Urządzenia elektryczne w domach

Współczesne domy i mieszkania pełne są urządzeń elektrycznych - od dużego AGD po drobną elektronikę, która towarzyszy nam na co dzień. Ekspres do kawy, ładowarka do telefonu, mikrofalówka czy żelazko - lista sprzętów podłączonych do gniazdek wydaje się nie mieć końca. Co ciekawe, każdy z nas korzysta nawet z kilkudziesięciu takich urządzeń zasilanych prądem i często zostawiamy je podłączone przez całą dobę - właśnie tu kryje się problem. Eksperci ostrzegają, że pozostawianie sprzętów w trybie czuwania to nie tylko "cichy złodziej energii", który zwiększa rachunki za prąd. To także realne zagrożenie dla bezpieczeństwa domowników.

Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych w domu?

Urządzenia elektryczne to dziś nieodłączny element codzienności każdego z nas. Jednak ich nieodpowiednie użytkowanie może prowadzić do awarii, a nawet do niebezpiecznych wypadków. O czym więc pamiętać? Oto kilka zasad, które pomogą ci zwiększyć bezpieczeństwo w mieszkaniu:

Kontroluj stan sprzętu regularnie

Nie przeciążaj gniazdek i listew

Unikaj kontaktu z wodą w trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych

Dbaj o odpowiednią wentylację sprzętu

Korzystaj z urządzeń zgodnie z instrukcją

Wyłączaj i odłączaj sprzęty po użyciu.

Jednym z najczęstszych błędów jest nieodłączanie niektórych urządzeń od prądu, bowiem wśród społeczeństwa panuje przekonanie, że samo naciśnięcie przycisku "off" wystarczy - nic bardziej mylnego. Po pierwsze, sprzęty pozostawione w gniazdku przechodzą w tryb czuwania i nadal w ten sposób pobierają energię - niewielkie ilości, ale jednak.

Po drugie ważną rolę odgrywa tu również aspekt bezpieczeństwa. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że podłączone urządzenia mogą się przegrzewać, powodować zwarcia czy nawet wywołać pożar. Które więc konkretnie sprzęty warto odłączać po użyciu? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełną listę.

Te urządzenia odłączaj z prądu przed wyjściem z domu