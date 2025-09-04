Te urządzenia mogą być zagrożeniem dla twojego domu. Przed wyjściem odłącz je od prądu!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-04 1:50

Wielu Polaków żyje z przeświadczeniem, że wyłączenie sprzętu przyciskiem na przedłużaczu wystarczy. Okazuje się jednak, że nie zawsze, a eksperci coraz częściej ostrzegają przed tym błędem. Mało kto bowiem wie, że niektóre urządzenia w naszych domach pozostawione w gniazdkach elektrycznych nadal pobierają prąd i mogą stanowić zagrożenie.

Lublin SE Google News
  • Wiele urządzeń elektrycznych w naszych domach, pozostawionych w gniazdkach, nadal pobiera prąd, nawet jeśli są wyłączone.
  • Tryb czuwania to nie tylko "cichy złodziej energii", ale i potencjalne zagrożenie pożarowe.
  • Poznaj listę urządzeń, które bezwzględnie powinieneś odłączać z prądu przed wyjściem z domu, by zwiększyć bezpieczeństwo i oszczędzić energię!

Urządzenia elektryczne w domach

Współczesne domy i mieszkania pełne są urządzeń elektrycznych - od dużego AGD po drobną elektronikę, która towarzyszy nam na co dzień. Ekspres do kawy, ładowarka do telefonu, mikrofalówka czy żelazko - lista sprzętów podłączonych do gniazdek wydaje się nie mieć końca. Co ciekawe, każdy z nas korzysta nawet z kilkudziesięciu takich urządzeń zasilanych prądem i często zostawiamy je podłączone przez całą dobę - właśnie tu kryje się problem. Eksperci ostrzegają, że pozostawianie sprzętów w trybie czuwania to nie tylko "cichy złodziej energii", który zwiększa rachunki za prąd. To także realne zagrożenie dla bezpieczeństwa domowników.

Polecany artykuł:

Cichy złodziej energii w domu. Wystarczy wyjąć wtyczkę, by zaoszczędzić

Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych w domu?

Urządzenia elektryczne to dziś nieodłączny element codzienności każdego z nas. Jednak ich nieodpowiednie użytkowanie może prowadzić do awarii, a nawet do niebezpiecznych wypadków. O czym więc pamiętać? Oto kilka zasad, które pomogą ci zwiększyć bezpieczeństwo w mieszkaniu:

  • Kontroluj stan sprzętu regularnie
  • Nie przeciążaj gniazdek i listew
  • Unikaj kontaktu z wodą w trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych
  • Dbaj o odpowiednią wentylację sprzętu
  • Korzystaj z urządzeń zgodnie z instrukcją
  • Wyłączaj i odłączaj sprzęty po użyciu.

Jednym z najczęstszych błędów jest nieodłączanie niektórych urządzeń od prądu, bowiem wśród społeczeństwa panuje przekonanie, że samo naciśnięcie przycisku "off" wystarczy - nic bardziej mylnego. Po pierwsze, sprzęty pozostawione w gniazdku przechodzą w tryb czuwania i nadal w ten sposób pobierają energię - niewielkie ilości, ale jednak.

Po drugie ważną rolę odgrywa tu również aspekt bezpieczeństwa. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że podłączone urządzenia mogą się przegrzewać, powodować zwarcia czy nawet wywołać pożar. Które więc konkretnie sprzęty warto odłączać po użyciu? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełną listę. 

Te urządzenia odłączaj z prądu przed wyjściem z domu

Te urządzenia mogą być zagrożeniem dla twojego domu. Przed wyjściem odłącz je z prądu!
10 zdjęć
QUIZ. Czy wiesz, jak oszczędzać prąd w domu?
Pytanie 1 z 9
Czy używasz sztucznego oświetlenia w pokoju w ciągu dnia, gdy jest jeszcze widno?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRĄD