Te miasta w woj. lubelskim trzeba odwiedzić! TOP 5 pomysłów na wycieczkę po regionie!

Co robić z dzieckiem w Lublinie? To najlepsze atrakcje w mieście!

1. Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny to jedno z tych miast w województwie lubelskim, które w sezonie turystycznym jest wręcz oblegane przez turystów! Sprzyja temu jego nadwiślańskie położenie i atrakcje, jakie oferuje. To tutaj możecie na przykład wybrać się na krótką wycieczkę statkiem po Wiśle (np. kurs do Janowca), przejść się bulwarem prowadzącym centralnie nad rzeką, czy wspiąć się na Górę Trzech Krzyży, z której rozpościera się piękny widok na miasto. Będą w Kazimierzu Dolnym z pewnością warto także odwiedzić ruiny zamku wraz z basztą oraz pospacerować po kazimierskim rynku, gdzie bez problemu znajdziecie miejsca, w których można się posilić i ukoić pragnienie. W trakcie wędrówki po mieście polecamy również zerknąć do wnętrza kazimierskich kościołów!

2. Lublin

W Lublinie jest mnóstwo miejsc wartych odwiedzenia! Co jednak bezwzględnie powinno się znaleźć na waszej liście miejscówek, których nie można odpuścić w stolicy Lubelszczyzny? Według nas w ścisłym TOP5 są: Muzeum Narodowe, Stare Miasto, Plac Litewski, Ogród Botaniczny UMCS i Muzeum Wsi Lubelskiej!

3. Zamość

Zamość, czyli "Padwa Północy" to miasto, które na mapie Lubelszczyzny wyróżnia się swoją architekturą. Znajdziecie tu między innymi urokliwe kamieniczki ciągnące się wzdłuż Rynku Wielkiego oraz charakterystyczny i zapadający w pamięć budynek ratusza. Odwiedzając to miasto nie sposób nie zawędrować do zamojskiej Twierdzy i Rotundy. Warto tu także zobaczyć Pałac Zamoyskich. Ponadto, miłośnicy zwierząt również znajdą tu coś dla siebie, bowiem na terenie Zamościa funkcjonuje ogród zoologiczny!

4. Włodawa

Jeśli chcecie znaleźć się w mieście, w którym od lat spotykają się pogranicza trzech kultur, to koniecznie wybierzcie się na wycieczkę do Włodawy. W końcu nie bez powodu to właśnie to miasteczko zostało "Cudem Polski 2023" w woj. lubelskim według głosujących w tegorocznym plebiscycie magazynu National Geographic. Gdy tylko odwiedzicie Włodawę, to przekonacie się, jak w atmosferze tego miasta da się wyczuć przenikające się trzy kultury: katolicyzm, judaizm i prawosławie. Spacerując włodawskimi uliczkami zwróćcie uwagę na piękno tutejszej synagogi, cerkwi i klasztoru!

5. Nałęczów

Nałęczów słynie w naszym kraju ze swoich uzdrowiskowych właściwości. Co trzeba tu zobaczyć? Przede wszystkim wybierzcie się na spacer do Parku Zdrojowego! Jeśli zaś lubicie muzea i język polski, to w tym mieście koniecznie powinniście odwiedzić Muzeum Bolesława Prusa oraz Muzeum Stefana Żeromskiego.