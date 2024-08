Targi Książki i Mediów VIVELO Lublin. W strefie #Kryminał same bestsellerowe nazwiska. Severski, Piotrowski, Majcher

Mateusz siał postrach we wsi. Doszło do tragedii. Pobił brata. Konrad zmarł w szpitalu

Targi Książki i Mediów VIVELO już 7-8 września 2024 r. przy ul. Dworcowej 11. W strefie #Kryminał posłuchać będzie można historii, które wstrząsnęły całą Polską. Bo czasem prawda jest mroczniejsza od fikcji.

Magdalena Majcher - autorka ponad trzydziestu tytułów - w najnowszej powieści „Rakowiska” opisuje autentyczne wydarzenia, o których w 2014 roku mówiła cała Polska. Wnikliwie próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego dekadę temu doszło do brutalnego zabójstwa małżeństwa i co się stało, że dwoje licealistów - w tym ich własny syn - dopuściło się tak bestialskiej zbrodni? Magdalena Majcher odkrywa wcześniej nieznane wątki i informacje o sprawcach, rzucając tym samym nowe światło na historię, która po tylu latach wciąż szokuje i przyprawia o dreszcze. Czy można było jej zapobiec? Czy dorośli nie zauważyli kiełkującej rozpaczy, nienawiści a może po prostu zła?

O literaturze true crime opowie Bartosz Wojsa, twórca kanału „Pokój zbrodni” na YouTube. Współautor książki „Swąd”, historii inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami sprzed dekady - jedna rodzina, jeden straszny pożar a wiele tajemnic.

W strefie #Kryminał pojawią się topowi autorzy powieści szpiegowskich. Vincent V. Severski - były oficer wywiadu PRL i RP, który w 1982 roku ukończył Ośrodek Kształcenia Kadr Wywiadowczych jako jeden z prymusów. W polskim wywiadzie przepracował ponad 25 lat, z czego 13 lat spędził za granicą. Odbył około 140 misji w blisko 50 krajach, realizował misje na Bliskim Wschodzie, w Azji, Afryce i Europie. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany przez najwyższe władze RP, uhonorowany Legią Zasługi przez prezydenta USA Baracka Obamę. Jest autorem dwóch serii szpiegowskich. Po tym, gdy pierwsza z nich – tetralogia „Nielegalni” – stała się bestsellerem, CANAL+ wyprodukował serial na podstawie pierwszej i drugiej części.

Marcin Faliński - były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, od 1996 oficer Zarządu Wywiadu. W roku 1997 roku ukończył kurs oficerski w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu. Od 2002 roku oficer Agencji Wywiadu. Kilka lat temu przeszedł na emeryturę w stopniu podpułkownika. Komentator i ekspert ds. służb specjalnych i bezpieczeństwa. Współautor bestsellerowych powieści historyczno-szpiegowskich „Operacja Rafael”, „Operacja Singe” i „Operacja Retea”, „W czerwonej sieci” oraz „Obcy horyzont”. Jego tegoroczna premiera „Ostatni azyl” to opowieść o służbach wywiadowczych będących na tropie artefaktów i tajnych dokumentów. Uzbrojona grupa dokonuje napadu na dom, w którym ukrywa się były oficer rosyjskiego wywiadu. Łupem włamywaczy padają bezcenne złote medaliony, ikony i fragment Bursztynowej Komnaty, skradzione przed laty z moskiewskiego muzeum i sejfów KGB. Wiadomość o napadzie dociera do centrali MI-6. Rozpoczyna się międzynarodowy pościg, ale śledztwo grzęźnie w martwym punkcie.

Gościem będzie też Przemysław Piotrowski, jeden z najpopularniejszych pisarzy kryminałów. Budował drapacze chmur w Nowym Jorku, kucharzył w hiszpańskich kurortach, stał za barem w Irlandii, Anglii, Hiszpanii i USA, operował na platformach wiertniczych w Norwegii, był rzecznikiem euroligowego klubu koszykarskiego oraz dziennikarzem sportowym i śledczym. Jako pisarz debiutował w 2015 roku thrillerem historycznym „Kod Himmlera", a następnie wykreował mroczny świat w sensacyjnej „Drodze do piekła”. Jest również autorem serii political fiction „Radykalni". Świetnie przyjętym „Piętnem" rozpoczął serię książek o komisarzu Igorze Brudnym, a w pozycji „La Bestia” wspiął się na wyżyny researchu podejmując niebezpieczną wyprawę do Kolumbii i wiodąc czytelnika tropem najokrutniejszego seryjnego mordercy w historii świata. W sobotę posłuchacie go podczas spotkania autorskiego „Mieszkając z mordercą pod jednym dachem – jak daleko trzeba się posunąć, aby napisać bestsellerowy kryminał?”

Reportażystka i filozofka Julia Łapińska, której pierwsza powieść kryminalna od razu zdobyła tytuł Kryminalnego Debiutu Roku 2022 i podbiła serca czytelników, porozmawia o zaginionych dziełach sztuki i nazistowskich sekretach - motywie przewodnim jej ostatniego kryminału „Czarny portret”. Patryk Jurek i Krzysztof A. Zajas porozmawiają o ogromnym sukcesie horrorów i thrillerów na polskim rynku i poszukają odpowiedzi na pytanie dlaczego lubimy się bać?

Targi Książki i Mediów VIVELO Lublin 2024 odwiedzi także Max Czornyj – adwokat, który praktykował prawo w Polsce i we Włoszech. Z zamiłowania pisarz, autor bestsellerowych serii kryminałów, której bohaterem jest komisarz Eryk Deryło. Nakład jego książek sięga setek tysięcy egzemplarzy a łączna sprzedaż jego książek przekroczyła milion egzemplarzy.

O karze śmierci porozmawia dr Zbigniew Nowak, prawnik, wykładowca akademicki, autor publikacji „Kara śmierci. Wybór czy konieczność”. Autor podcastów radiowych, artykułów naukowych z zakresu prawa karnego, kryminologii i bezpieczeństwa narodowego. Obecnie pracuje nad publikacją zbioru rozmów z osobami skazanymi na dożywotnie pozbawienie wolności.

Hale wystawiennicze Targów Lublin podzielone zostaną na strefy tematyczne, m.in. #Psychologia, której głównym celem jest stworzenie przestrzeni, w której miłośnicy literatury będą mogli poznać głębiej mechanizmy rządzące ludźmi oraz fascynujący świat emocji i ludzkiej psychiki. Gośćmi będą specjaliści i autorzy książek z zakresu psychologii, m.in. Katarzyna Miller, Tatiana Mindewicz-Puacz, Katarzyna Kucewicz, Klaudia Latosik, Aneta Korycińska, Natalia Jakuła, Marcin Matych – dr Nerwica, Andrzej Gryżewski i wiele innych.

