Takie będzie pożegnanie wakacji. Upały w odwrocie, ale synoptycy widzą inne zagrożenie

Koniec sierpnia przyniesie zmiany w pogodzie – pożegnamy upały, a weekend upłynie pod znakiem deszczu i burz.

W sobotę (30 sierpnia) spodziewane są przelotne deszcze i lokalne burze z opadami do 30 mm, możliwe też gradobicia.

Niedziela (31 sierpnia) to dalsze ochłodzenie, z temperaturami do 27°C na południowym wschodzie i lokalnymi burzami.

Sprawdź szczegółową prognozę IMGW, aby dowiedzieć się, gdzie dokładnie popada i zagrzmi!

W sobotę (30 sierpnia) miejscami przelotny deszcz, najsłabsze opady na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze kraju możliwe lokalne burze, w ich trakcie opady deszczu do 20-30 mm. Możliwy również grad.

Najchłodniej nad morzem, tam na termometrach od 19°C do 22°C. Na północy kraju 23-24°C. W zachodniej i centralnej Polsce miejscami do 29°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam wciąż możliwy upał do 30°C. - Wiatr słaby, na ogół południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h – zapowiada IMGW.

Sierpień pożegna nas chmurami i przelotnym deszczem. Popada na północy, wschodzie, w centrum i południowym wschodzie. W nocy z soboty na niedzielę (30/31 sierpnia) – jak prognozuje IMGW - „w pasie od Podlasia przez Mazowsze po Małopolskę możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu”. Na termometrach od 12°C na zachodzie do 18°C na wschodzie i miejscami w centrum.

Zagrzmi również w dzień. Lokalne burze możliwe na południowym wschodzie oraz początkowo na północnym wschodzie. Niedziela (31 sierpnia) już bez upałów. Najchłodniej nad morzem i na Podhalu, tam około 20°C. Na północy kraju termometry wskażą 22-23°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam temperatura maksymalna do 26-27°C. - Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie północny. W czasie burz porywy wiatru do około 60 km/h – informuje IMGW.

Źródło: IMGW

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to