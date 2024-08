To koniec niszczycielskich burz? Nareszcie się skończy. Temperatury w górę [Prognoza IMGW na 23.08.2024]

Jak prognozuje IMGW, sobota (24 sierpnia) będzie dniem słonecznym i upalnym w całej Polsce. Jedynie na północy kraju możliwe temperatury lekko poniżej 30°C. Na pozostałym obszarze upalnie, a na Opolszczyźnie możliwe nawet 34°C w ciągu dnia. Skąd taka pogoda? Synoptycy z IMGW zwracają uwagę, że przeważający obszar naszego kraju "będzie pod wpływem wyżu z centrum nad wschodnią Europą, tylko północny zachód kraju będzie w zasięgu zatoki niżowej z mało aktywnym frontem atmosferycznym". Z południowego zachodu zacznie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie.

Pogoda w weekend. Prognoza IMGW na niedzielę, 25.08.2024

W niedzielę (25 sierpnia) dojdzie do gwałtownego zwrotu w pogodzie. I choć temperatury w wielu regionach nadal będą wysokie, to od zachodu na wschód kraju zacznie się przemieszczać zatoka z pofalowanym frontem atmosferycznym, związana z niżem znad Zatoki Botnickiej. - Front rozdzieli upalne powietrze zwrotnikowe na wschodzie kraju od chłodniejszego, polarnego morskiego na zachodzie - informuje IMGW. Wahania ciśnienia. W zachodnich regionach temperatury spadną, pojawią się tam również burze, deszcz i porywisty wiatr. Spodziewajmy się ostrzeżeń IMGW przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. Duże różnice w temperaturze. Na północnym zachodzie i północy kraju 21-23°C. Upalnie na Śląsku, w centrum i na wschodzie kraju. Tam termometry pokażą do 32°C.

Synoptyczna prognoza pogody na weekend 23-25.08.2024 r.W piątek pogodnie na przeważającym obszarze kraju. Od zach. coraz cieplej do 30°C. Sobota słoneczna i upalna.W niedzielę chłodniej na zach., opady deszczu, burze oraz porywisty wiatr.Szczegóły:https://t.co/rTIB7egWte pic.twitter.com/0AdEC69AJ7— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 23, 2024

Jaka będzie pogoda po weekendzie? Duże zmiany na koniec sierpnia

Po weekendzie zmiany w pogodzie będą bardzo dynamiczne. W ostatnich dniach sierpnia czekają nas zarówno chłodniejsze, jak i upalne dni. Spadki temperatur, prognozowane przez IMGW w niedzielę (25 sierpnia) zapoczątkują kilkudniowe ochłodzenia, przewidywane na początek przyszłego tygodnia. Im bliżej kolejnego weekendu, tym temperatura znów będzie wyższa. Upalnie może zrobić się jeszcze przed weekendem 31 sierpnia - 1 września.

Źródło: IMGW

