Tak polscy księża spędzają dzień wolny. Duchowny pokazał wszystko na nagraniu

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-16 18:17

Choć większości z nas ksiądz kojarzy się tylko z posługą, sutanną i przebywaniem w kościele, to okazuje się, że w czasie wolnym duchowni - tak jak każdy - mają czas wolny. Co jednak wówczas robią? Rąbka tajemnicy zdradził w tej kwestii znanych w social mediach ksiądz Sebastian Picur. Będzie zaskoczeni!

Dłonie księdza trzymające różaniec. Obok na miniaturze ks. Sebastian Picur. O wolnym czasie księży czytaj w SE Lublin.
Autor: ks.sebastianpicur/TIkTok/pixabay.com/ Archiwum prywatne Duchowny z Podkarpacia odpiera zarzuty internautki.

Czy księża mają czas wolny?

Większość osób pracująca na etacie czy prowadząca swoje biznesy posiada czas wolny i jest to moment, w którym można np. spotkać się z rodziną, odpocząć poza domem, wyjechać na wakacje czy po prostu poświęcić chwilę własnemu hobby. Ku zdziwieniu wielu, tak samo sytuacja ma się w przypadku duchownych, którzy także mają swój czas wolny. Co jednak wówczas robią?

Co robią księża w wolnym czasie?

Co ksiądz robi w wolnym czasie? Wiele osób mylnie twierdzi, że praca duchownego ograniczna się tylko do sprawowania niedzielnych mszy. Okazuje się, że księża mają poza tym wiele innych obowiązków, więc im także należy się czas wolny, który poświęcają m.in. na swoje zainteresowania. O tym, co dokładnie księża robią w wolnym czasie opowiedział kiedyś ksiądz Sebastian Picur na swoim tiktoku. Duchowny w wideo przyznał, że on najchętniej spędza czas aktywnie - grając w piłkę czy jeżdżąc na nartach. Zdarza się jednak także wyjście na pizzę, oglądanie telewizji czy czytanie książek. 

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Czy ksiądz ma urlop?

W związku z tematem czasu wolnego wśród księży, pojawia się także pytanie u urlop - czy ksiądz ma urlop? Okazuje się, że tak i podobnie jak większość społeczeństwa wykorzystuje go latem! Duchwony może korzystać z urlopu, choć jego zasady wyglądają inaczej niż w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. Księża nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy, dlatego nie przysługuje im ustawowy wymiar urlopu, np. 20 czy 26 dni. Organizacja wypoczynku zależy od przepisów kościelnych oraz decyzji biskupa i proboszcza. Co ciekawe, często nawet podczas urlopu wielu duchownych pozostaje jednak do dyspozycji kościoła i w razie potrzeby może odprawiać msze święte czy udzielać sakramentów.

Majątek Rydzyka

Majątek Rydzyka
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SEBASTIAN PICUR
KOŚCIÓŁ