Tajemniczy rozbłysk przy torach. Do akcji skierowano kontrterrorystów i ABW

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-21 7:20

Tajemnicze zdarzenie na linii kolejowej w miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim. Maszynista dwóch połączonych lokomotyw usłyszał odgłos przypominający wybuch, a zapis monitoringu pokazał rozbłysk. Na miejsce skierowano m.in. kontrterrorystów, funkcjonariuszy ABW oraz ekspertów policyjnego laboratorium.

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Autor: Katsiaryna Yeudakimava/ Shutterstock
  • Maszynista usłyszał odgłos przypominający wybuch, a monitoring zarejestrował rozbłysk.
  • Przy torach w Białce Kolonii znaleziono fragmenty przewodów.
  • Na miejscu pracowali m.in. kontrterroryści, ABW, CBŚP i policyjni eksperci.
  • Nie wykryto śladów materiału wybuchowego ani uszkodzeń torowiska.

Do zdarzenia doszło w środę, 19 sierpnia. Podczas przejazdu dwóch lokomotyw bez wagonów maszynista usłyszał odgłos, który początkowo uznał za efekt uszkodzenia silników. Późniejsze oględziny nie wykazały jednak żadnej awarii. Po sprawdzeniu nagrania z monitoringu zauważono natomiast rozbłysk w pobliżu torów.

Dzień później policja otrzymała zgłoszenie o fragmentach przewodów znalezionych przy torowisku w Białce Kolonii. Ze względu na podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej rozpoczęto szeroko zakrojone działania.

Na miejscu pracowali policjanci pionu kryminalnego, specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz policyjni kontrterroryści. Do działań skierowano również funkcjonariuszy delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji. O sprawie powiadomiona została także Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

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Wstępne oględziny przeprowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu nie wykazały śladów materiału wybuchowego. Nie stwierdzono również uszkodzeń torowiska.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Czynności są prowadzone wstępnie w kierunku art. 164 Kodeksu karnego, dotyczącego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Policja wyjaśnia, co spowodowało odgłos i widoczny na nagraniu rozbłysk.

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