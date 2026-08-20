Pogoda dla Lublina: 21-23 sierpnia

Nadchodzący weekend w Lublinie przyniesie mieszkańcom pogodową huśtawkę, która rozpocznie się od deszczowych chmur, a zakończy słonecznym, bezchmurnym niebem. Piątek, 21 sierpnia, przywita nas opadami deszczu, które mogą wpłynąć na niektóre plany na początek weekendu. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień w prognozie – termometry w najcieplejszym momencie wskażą około 23 stopnie Celsjusza. Noc z piątku na sobotę również zapowiada się ciepło, z temperaturą na poziomie 17°C. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością około 3 m/s.

Sobota z silniejszym wiatrem i chmurami

W sobotę, 22 sierpnia, aura wciąż nie będzie w pełni stabilna. Temperatura maksymalna nieznacznie spadnie i wyniesie około 21 stopni, a noc będzie już chłodniejsza, z temperaturą rzędu 14°C. Niebo pozostanie w dużej mierze zachmurzone i nadal możliwe są opady. Kluczowym elementem pogody tego dnia stanie się jednak wiatr. Jego prędkość znacząco wzrośnie, osiągając średnio około 6 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura może być niższa. Będzie to najbardziej wietrzny moment całego weekendu.

Słoneczny i bezdeszczowy finał weekendu

Zupełne odwrócenie trendu pogodowego czeka nas w niedzielę, 23 sierpnia. Ten dzień przyniesie upragnioną poprawę i dużo słońca. Prognozy na ten dzień są jednoznaczne: niebo nad Lublinem będzie bezchmurne i nie spadnie ani kropla deszczu. Temperatura w ciągu dnia ponownie wzrośnie do przyjemnych 22 stopni Celsjusza, co stworzy świetne warunki do aktywności. Trzeba jednak przygotować się na wyraźnie chłodniejszą noc, która z temperaturą około 11°C okaże się najzimniejszą w ciągu weekendu. Wiatr wciąż będzie odczuwalny (ok. 5 m/s), ale słabszy niż w sobotę.

Jaką pogodę uwzględnić w weekendowych planach?

Zmienna prognoza dla Lublina sugeruje elastyczne podejście do planowania weekendu. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Wietrzna i pochmurna sobota może być dobrym dniem na krótszy spacer, ale warto mieć przy sobie coś przeciwdeszczowego. Zdecydowanie najlepszym dniem na aktywności na świeżym powietrzu będzie niedziela. Słoneczna i bezdeszczowa aura stworzy idealne warunki na wycieczki, relaks w parkach czy inne formy spędzania czasu na zewnątrz. Warto jednak pamiętać o chłodnym wieczorze i zabrać ze sobą cieplejsze okrycie.

Dane pogodowe: OpenWeather