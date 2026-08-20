Nowe stawki mandatów za fotoradary. Najniższa kara 1500 zł

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-20 18:11

Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany w systemie karania za wykroczenia rejestrowane przez fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rozwiązaniami, które mogą sprawić, że niektóre przypadki będą oznaczały dla właściciela samochodu konieczność zapłaty kilku tysięcy złotych.

Żółty fotoradar przy ruchliwej drodze w mieście. O nowych stawkach mandatów przeczytasz na SE Lublin.
Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Tyle mogą wynieść opłaty za przekroczenie prędkości

Projekt zakłada wprowadzenie opłat administracyjnych zależnych od tego, o ile została przekroczona dozwolona prędkość. Najniższa z przewidzianych stawek to 1500 zł, natomiast najwyższa sięgnie 7500 zł. Planowane kwoty wyglądają następująco:

  • do 30 km/h – 1500 zł,
  • od 31 do 40 km/h – 2400 zł,
  • od 41 do 50 km/h – 3000 zł,
  • od 51 do 60 km/h – 4500 zł,
  • od 61 do 70 km/h – 6000 zł,
  • powyżej 70 km/h – 7500 zł.

Bez wątpienia właśnie ostatnia stawka może wzbudzać największe emocje. Przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h miałoby wiązać się z opłatą administracyjną w wysokości 7500 zł. Projekt przewiduje jednak rozwiązanie, które może częściowo złagodzić tak wysokie kwoty. Jeśli należność zostanie uregulowana w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia, opłata administracyjna ma zostać obniżona o 20 proc.

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Koniec ze zwykłymi mandatami

Co ważne, wyżej wymienione kwoty nie są po prostu nowym taryfikatorem mandatów dla każdego kierowcy przyłapanego przez fotoradar. Chodzi bowiem o opłaty administracyjne związane z automatycznie zarejestrowanymi naruszeniami. Nowy mechanizm ma być przede wszystkim sposobem na rozwiązanie problemu sytuacji, w których nie udaje się skutecznie ustalić osoby kierującej samochodem.

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Zmiany dopiero są planowane

Co ważne, kierowcy obecnie nie muszą obawiać się, że nowe stawki zaczną obowiązywać od razu. Mowa o projekcie zmian, a nie obowiązujących przepisach. Zanim nowe rozwiązania wejdą w życie, muszą przejść pełną ścieżkę legislacyjną, a do tego pozostało jeszcze trochę czasu. 

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