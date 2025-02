Tajemniczy rozbłysk na niebie, a potem huk. Internauci nagrali niepokojące zjawisko

Najpierw zielona smuga, potem rozbłysk i huk. Nad Polską przeleciał bolid

Najpierw dostrzegli zieloną smugę, później był rozbłysk i huk. Tak mieszkańcy Lubelszczyzny opisują to, co dostrzegli na niebie we wtorek, 18 lutego po godzinie 18.

To zaskakujące zjawisko było widoczne także w innych regionach kraju. Jak donoszą miłośnicy astronomii na forach i grupach społecznościowych, bolid można było dostrzec m.in. w województwach pomorskim, podlaskim, wielkopolskim i mazowieckim, a także śląskim.

Co dostrzegli mieszkańcy na niebie? Bolid, czyli jasny meteor, który przeleciał nad naszym krajem. W ubiegłym roku podobne zjawisko mogliśmy obserwować nad województwem mazowieckim, a kilka lat wcześniej nad północno-wschodnimi Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Wówczas obiekt został wykryty przez astronomów zaledwie trzy godziny przed kolizją z ziemską atmosferą, a większość jego fragmentów prawdopodobnie wpadła do jeziora Ontario.

Czym jest bolid?

Bolidy to rzadkie meteory, których spaleniu w ziemskiej atmosferze towarzyszą intensywne rozbłyski światła. Meteor ma jasność większą niż -4, czyli jest jaśniejszy niż Wenus.