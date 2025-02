Niezwykłe rzadkie zjawisko na rzece. Widzieliście już "lodowy naleśnik"?

Lodowy naleśnik pojawił się na rzece. Wcześniej takie zjawisko obserwowano w Szkocji

Kilka lat temu w Szkocji na rzece Bladnoch pojawiło się niezwykłe zjawisko. "Lodowy naleśnik" - to nic innego jak jedna z form lodu pływającego. W 2022 roku obserwowano je już na Warcie, między innymi w Poznaniu. Miały one formę śryżu. Identyczne zjawisko zostało uchwycone przez jednego z mieszkańców Białej Podlaskiej.

"Takie cuda w Białej Podlaskiej! Pan Jan Konstanty Staniszewski zaobserwował dziś niezwykłe zjawisko — wirujący krąg lodowy (ang. ice disk) na powierzchni Krzny"- czytamy w lubelskim serwisie pogodowym Meteolu.

Te niezwykłe dyski występują niezwykle rzadko, pojawiają się na zimnych jeziorach, oceanach i rzekach. Na rzekach lodowe kręgi powstają, gdy zamarznięta piana na powierzchni wody zostaje uwięziona w wodnym wirze. Kawałki zamarzniętej piany i lodu uderzają w nim o siebie, tworząc dyski. Na otwartych wodach placki powstają w wyniku rozbicia lodu powierzchniowego.

Krążki lodowe to płyty lodu o średnicy od 20 centymetrów do dwóch metrów i grubości do 10 centymetrów.Te niezwykle zjawiska najczęściej obserwujemy w Ameryce Północnej oraz na oceanach otaczających Antarktydę, gdzie temperatura często spada poniżej zera.

