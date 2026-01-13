Ta studniówka przejdzie do historii. Zrezygnowali z poloneza i podbijają internet

Uczniowie z Łukowa zrezygnowali z tradycyjnego poloneza na studniówce, zaskakując wszystkich.

Zamiast poloneza, maturzyści zaprezentowali dopracowany walc, który zachwycił gości.

Ich występ stał się hitem internetu, zdobywając dziesiątki tysięcy wyświetleń.

Studniówki już rozpoczęte

Sezon studniówkowy w Polsce oficjalnie się rozpoczął, a sale balowe w całym kraju znów wypełniają się eleganckimi kreacjami, podniosłą atmosferą i odliczaniem do matury. Studniówka, organizowana symbolicznie na około sto dni przed egzaminem dojrzałości, od lat pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu uczniów szkół średnich.

To wyjątkowy wieczór łączący tradycję z nowoczesnością – z obowiązkowym polonezem, podziękowaniami dla nauczycieli i coraz bardziej kreatywnymi pomysłami młodzieży, która chętnie nadaje temu balowi własny, niepowtarzalny charakter. Imprezę życia mają za sobą już m.in. uczniowie I LO im. Tadeusza Kościuszki z Łukowa, którzy swoim występem zaskoczyli całą Polskę.

Zrezygnowali z poloneza na studniówce. Swoim pomysłem podbijają sieć

Tegoroczna studniówka w Łukowie przejdzie do historii, to pewne. Własnie tam uczniowie postanowili zaskoczyć wszystkich gości i zatańczyć przed nimi nie klasycznego poloneza, a piękny walc. Dopracowana choreografia, stroje, elegancja i ruchy, których pozazdrościć może niejeden tancerz, sprawiły, że nagranie z balu niesie się od kilku dni po całym kraju. Tylko na Facebooku wideo zostało wyświetlone już kilkadziesiąt tysięcy razy!

Zrezygnowali z poloneza i zaskoczyli całą Polskę [ZDJĘCIA]

Polonez na studniówce

Polonez na studniówce ma głębokie znaczenie symboliczne i od lat stanowi jeden z najważniejszych elementów tego balu. Dostojny, tradycyjny taniec narodowy otwiera uroczystość i podkreśla jej podniosły charakter, będąc wyrazem szacunku dla historii, kultury i szkolnych tradycji. W kontekście studniówki polonez symbolizuje także przejście z etapu nauki do dorosłości oraz rozpoczęcie ostatniego odcinka przed maturą.

Co ciekawe, coraz częściej młodzież decyduje się na odejście od tej wieloletniej tradycji, zastępując poloneza nowoczesnymi układami tanecznymi lub popularnymi choreografiami, które lepiej oddają charakter i energię współczesnych uczniów.