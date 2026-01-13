Co oznaczają te związki frazeologiczne? Nie rzucaj grochem o ścianę, tylko idź jak w dym! Nie zostaniesz nabity w butelkę

Quiz został przygotowany z myślą o osobach, które chcą sprawdzić i poszerzyć swoją znajomość języka polskiego. Związki frazeologiczne są stałym elementem naszego codziennego języka – używamy ich w rozmowach, w tekstach literackich, w mediach oraz w wypowiedziach publicznych. Często nadają one wypowiedziom barwę, humor lub podkreślają emocje, jednak ich znaczenie nie zawsze wynika bezpośrednio z dosłownego sensu słów, z których się składają. Dlatego ich poprawne rozumienie jest niezwykle ważne dla skutecznej komunikacji.

Celem quizu jest sprawdzenie, czy uczestnik potrafi właściwie interpretować znaczenie popularnych frazeologizmów, takich jak „rzucać grochem o ścianę”, „iść jak w dym” czy „nabić kogoś w butelkę”. Zadania zostały skonstruowane w formie pytań jednokrotnego wyboru. Każde pytanie dotyczy innego związku frazeologicznego i wymaga wskazania jego prawidłowego znaczenia spośród trzech podanych możliwości.

Udział w quizie to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także okazja do refleksji nad bogactwem i obrazowością języka polskiego. Zrozumienie znaczenia związków frazeologicznych pozwala lepiej interpretować teksty kultury, swobodniej wyrażać myśli oraz świadomie korzystać z języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Quiz zachęca do nauki poprzez zabawę i pokazuje, że frazeologizmy mogą być fascynującym elementem naszej codziennej mowy. Powodzenia!

QUIZ. Co oznaczają te związki frazeologiczne? Nie rzucaj grochem o ścianę, tylko idź jak w dym! Pytanie 1 z 10 „Rzucać grochem o ścianę” oznacza: robić coś na próżno marnować jedzenie mówić bardzo głośno Następne pytanie

