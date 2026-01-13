Te imiona kiedyś budziły sprzeciw. Dziś rodzice nadają je bez wahania

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-13 7:56

Nieco ponad sto lat temu uznawano je za nieodpowiednie, staroświeckie lub wręcz ośmieszające dziecko. Autorzy poradników dla rodziców ostrzegali przed Agatą, Katarzyną czy Pawłem, przekonując, że takie imiona nie pasują do "nowoczesnych" czasów. Dziś te same imiona królują w rankingach popularności i nikogo nie dziwią. Które jeszcze budziły sprzeciw dawniej i dlaczego dziś patrzymy na nie zupełnie inaczej?

Tych imion radzono unikać

Imię to jedna z pierwszych i najważniejszych decyzji, jakie podejmują rodzice wobec swojego dziecka. Przez wieki nie była to jednak wyłącznie kwestia gustu czy rodzinnej tradycji – wybór imienia podlegał modom, zasadom obyczajowym, a nawet surowym ocenom ekspertów. Na początku XX wieku przyszli rodzice sięgali po poradniki, które jasno wskazywały, jakie imiona są właściwe, a których należy bezwzględnie unikać, by nie narazić dziecka na śmieszność lub społeczne niezrozumienie.

Jednym z takich dzieł była książka "Pani Domu" autorstwa Mieczysława Rościszewskiego z 1904 roku. Autor bez wahania krytykował niektóre imiona i przestrzegał przed nadawaniem dzieciom tych, które – jego zdaniem – brzmiały zbyt staroświecko lub pospolicie. Z dzisiejszej perspektywy zalecenia te mogą zaskakiwać, bo wiele z tych "nieodpowiednich" imion na stałe wpisało się w polską tradycję i nadal cieszy się ogromną popularnością.

Współczesne zasady nadawania imion

Współcześnie sprawą poprawności i form imion zajmuje się Rada Języka Polskiego (RJP) działająca przy Polskiej Akademii Nauk. RJP nie sporządza formalnej listy zakazanych imion, bowiem takich prawnie zabronionych imion w Polsce nie ma. Jednak instytucja publikuje listę imion, których nadawania się nie zaleca przez wzgląd na język, kulturowe skojarzenia i ewentualne problemy w życiu dziecka. Warto również pamiętać, że Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić zarejestrowania imienia, jeśli:

  • jest ośmieszające, wulgarne lub nieprzyzwoite,
  • stanowi zdrobnienie zamiast pełnej formy,
  • jest zapisane w sposób nieprzystający do zasad języka polskiego.

Zamiast zakazów – zdrowy rozsądek i dobro dziecka

Warto podkreślić, że celem tych zasad nie jest ograniczenie kreatywności rodziców, ale ochrona dziecka przed przykrymi skutkami nietypowego imienia – problemami w wymowie, pisowni, a nawet we wczesnej edukacji czy dorosłym życiu. Imię, które wydaje się dziś oryginalne, może w przyszłości stać się powodem żartów lub trudności w formalnych sytuacjach.

