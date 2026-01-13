Tych imion radzono unikać

Imię to jedna z pierwszych i najważniejszych decyzji, jakie podejmują rodzice wobec swojego dziecka. Przez wieki nie była to jednak wyłącznie kwestia gustu czy rodzinnej tradycji – wybór imienia podlegał modom, zasadom obyczajowym, a nawet surowym ocenom ekspertów. Na początku XX wieku przyszli rodzice sięgali po poradniki, które jasno wskazywały, jakie imiona są właściwe, a których należy bezwzględnie unikać, by nie narazić dziecka na śmieszność lub społeczne niezrozumienie.

Jednym z takich dzieł była książka "Pani Domu" autorstwa Mieczysława Rościszewskiego z 1904 roku. Autor bez wahania krytykował niektóre imiona i przestrzegał przed nadawaniem dzieciom tych, które – jego zdaniem – brzmiały zbyt staroświecko lub pospolicie. Z dzisiejszej perspektywy zalecenia te mogą zaskakiwać, bo wiele z tych "nieodpowiednich" imion na stałe wpisało się w polską tradycję i nadal cieszy się ogromną popularnością.

Te imiona były zakzane. Radzono, by ich unikać [LISTA]

Współczesne zasady nadawania imion

Współcześnie sprawą poprawności i form imion zajmuje się Rada Języka Polskiego (RJP) działająca przy Polskiej Akademii Nauk. RJP nie sporządza formalnej listy zakazanych imion, bowiem takich prawnie zabronionych imion w Polsce nie ma. Jednak instytucja publikuje listę imion, których nadawania się nie zaleca przez wzgląd na język, kulturowe skojarzenia i ewentualne problemy w życiu dziecka. Warto również pamiętać, że Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić zarejestrowania imienia, jeśli:

jest ośmieszające, wulgarne lub nieprzyzwoite,

stanowi zdrobnienie zamiast pełnej formy,

jest zapisane w sposób nieprzystający do zasad języka polskiego.

Zamiast zakazów – zdrowy rozsądek i dobro dziecka

Warto podkreślić, że celem tych zasad nie jest ograniczenie kreatywności rodziców, ale ochrona dziecka przed przykrymi skutkami nietypowego imienia – problemami w wymowie, pisowni, a nawet we wczesnej edukacji czy dorosłym życiu. Imię, które wydaje się dziś oryginalne, może w przyszłości stać się powodem żartów lub trudności w formalnych sytuacjach.