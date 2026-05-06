Ta przekąska była hitem w PRL. Nasi dziadkowie zajadali się nią od święta

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-06 17:10

W czasach PRL, gdy słodycze były rzadkością, każda przekąska budziła emocje i szybko zyskiwała status rarytasu. Jedna z nich szczególnie zapisała się w pamięci wielu Polaków, choć dla jednych była prawdziwym przysmakiem, inni do dziś wspominają jej charakterystyczny smak z pewnym dystansem. Nie każdy za nią przepadał, ale trudno zaprzeczyć, że miała w sobie coś wyjątkowego.

Sklep z czasów PRL

i

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ Materiały prasowe

Życie w PRL, czyli codzienność pełna kontrastów

Rzeczywistość w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej była naznaczona niedoborami, kolejkami i ograniczonym dostępem do wielu produktów. Dla większości rodzin codzienność oznaczała więc konieczność zdobywania podstawowych artykułów spożywczych, często "spod lady" lub dzięki znajomościom. W świecie więc, gdzie wybór był niewielki, każda namiastka luksusu nabierała wyjątkowego znaczenia.

Polecany artykuł:

Na tych perełkach z PRL można zbić fortunę. Każdy je miał

Smaki dzieciństwa - rarytasy na specjalne okazje

Jednym z wyjątkowych przysmaków była chałwa. Choć dziś można ją kupić niemal w każdym sklepie, w PRL uchodziła za produkt niemal egzotyczny. Jej charakterystyczna, lekko krucha konsystencja i intensywnie słodki, sezamowy smak sprawiały, że wyróżniała się na tle innych dostępnych słodyczy.

Chałwa trafiała do Polski głównie dzięki importowi i nie zawsze była łatwo dostępna. Gdy już pojawiała się w sklepach, szybko znikała z półek. Dla wielu osób była symbolem czegoś wyjątkowego - produktem, który nie należał do codziennego jadłospisu, lecz raczej do świata drobnych luksusów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Obrzydliwe smaki PRL-u. Za tym nikt nie tęskni. Lista w galerii poniżej

Te smaki mogą pamiętać twoi dziadkowie lub rodzice!
Galeria zdjęć 13

Egzotyczne owoce, które dziś są normą

W realiach PRL nie tylko słodycze uchodziły za rarytas - wiele produktów, które dziś są codziennością, pojawiało się na stołach sporadycznie. Szczególnym symbolem luksusu były owoce cytrusowe, takie jak pomarańcze i mandarynki, które najczęściej trafiały do domów w okresie świątecznym. Ich zapach kojarzył się z Bożym Narodzeniem i wyjątkową atmosferą tych dni. Podobnie było z bananami, czekoladą czy lepszej jakości wędlinami - wszystko to zdobywało się z trudem, stojąc godzinami w kolejkach, a smakowało tym lepiej, im rzadziej można było po nie sięgnąć.

Zakupy w PRL. Przetrwasz ten quiz bez wpadki?
Pytanie 1 z 10
Co było potrzebne, by kupić wiele podstawowych produktów w latach 80.?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRL
POLSKA PRL