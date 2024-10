Szykują się wielkie zmiany na mapie woj. lubelskiego. W 2025 przybędzie miast

Bartłomiej B. zatrzymany. To tutaj ukrywał się 34-latek. "Nie był agresywny, stronił od ludzi"

Zmiany na mapie Polskie od 2025 roku

W ciągu kilku miesięcy na mapie Polski będą spore zmiany. Kilka wsi uzyska status miasta. Jak czytamy w „projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy”, od 1 stycznia 2025 r. na mapie Polski ma pojawić się łącznie siedem nowych miast, z czego aż trzy w woj. lubelskim!

Pozytywną opinię co do nadania tym miejscowościom praw miejskich wyraziła Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego podczas swojego posiedzenia. Sekretarz komisji, pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich Marek Wójcik, przedstawiając wcześniejsze ustalenia Zespołu do Spraw Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych zapewnił o pełnej akceptacji tych zmian.

Dodał, że Zespół nie uzgodnił stanowiska ws. zmian dotyczących ustalenia granic gmin pomiędzy gminą Chełm i miastem Chełm.

- Tu strona samorządowa nie wypracowała wspólnego stanowiska. Zespół pozostawił rozstrzygnięcie stronie rządowej - mówił Wójcik.

Te wsie z woj. lubelskiego wkrótce zostaną miastami w 2025 roku

Z projektu rozporządzenia, które ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku, wynika, że status miasta otrzymają trzy miejscowości z woj. lubelskiego. Co ciekawe, wszystkie położone są na terenie powiatu puławskiego! Mowa tutaj o:

Końskowoli,

Kurowie,

Wąwolnicy.

Oprócz nich status miasta po nowym roku otrzymają także następujące miejscowości w naszym kraju: Kazanów (woj. mazowieckie), Kobylnica (woj. pomorskie), Sobków (woj. świętokrzyskie) oraz Zaniemyśl (woj. wielkopolskie).

