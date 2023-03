Szukała go policja. Wpadł przez czarnego kota

Z pewnością nie takiego finału spodziewał się 20-latek, który jakiś czas temu zniszczył mienie. Mężczyzna ukrywał się jednak przed policją, ale i tak ostatecznie funkcjonariusze wpadli na jego trop. Udało im się ustalić, gdzie może przebywać poszukiwany 20-latek. Jego matka twierdziła jednak, że na pewno nie znajduje się w mieszkaniu, ale policjanci nie do końca uwierzyli w jej słowa. W jednym z pokoi zauważyli czarnego kota, który z wielką uwagą wpatrywał się w szafę. Jak się potem okazało - zupełnie nieprzypadkowo, gdyż to właśnie tam ukrył się poszukiwany mężczyzna. - Mężczyzna od razu został zatrzymany. Policjanci po wykonaniu niezbędnych czynności przewieźli go do zakładu karnego, gdzie z powodu popełnianego wcześniej przestępstwa spędzi najbliższe pół roku - czytamy na stronie lubelskiej policji.

