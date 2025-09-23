Szambiarka rozszczelniła się po zderzeniu z oplem. Kobieta trafiła do szpitala

Ostatni upalny, letni dzień w centrum Lublina minął pod znakiem pięknego słońca i... nieprzyjemnego zapaszku wyczuwalnego w całej okolicy. To skutki wypadku, do którego doszło przed południem na al. Solidarności, gdzie wóz asenizacyjny uderzył w jadącego przed nim opla. Zbiornik "szambiarki" uległ rozszczelnieniu...

Poniedziałkowe południe na Placu Litewskim było przyjemne tylko w warstwie wizualnej, piękne słońce prażyło mocno żegnając się zapewne z latem. Tyle tylko, że...

- Czujesz? - ludzie pytali się nawzajem.

Problemem była woń, która wydobywała się z uszkodzonego pojazdu asenizacyjnego, który uległ awarii na skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Dolną 3-Maja. Doszło tam do wypadku, w którym ucierpiała kobieta. Nie znała Lublina (tablice rejestracyjne wskazują na Śląsk) i jadąc dwupasmówką od strony Warszawy zajęła na wspomnianym skrzyżowaniu skrajny, prawy pas przeznaczony do skrętu w prawo. A chciała jechać prosto, w kierunku Zamku Lubelskiego. Skręciła więc na sąsiedni pas, wprost pod ciężarówkę, a na dodatek zahamowała, gdyż w międzyczasie zaczęły zmieniać się światła na sygnalizatorze. Kierowca ciężarówki nie miał szans, aby wyhamować.

- Na miejscu zjawiła się straż pożarna, policja i karetka pogotowia, która odwiozła prowadzącą opla do szpitala - informują policjanci. Utrudnienia na ruchliwej drodze trwały przeszło dwie godziny.

