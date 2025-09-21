Znane markety mogą zniknąć z Polski. Są na rynku od lat 90.

Carrefour, znana sieć handlowa, obecna w Polsce od 1997 roku, może wkrótce zniknąć z polskiego rynku.

Trwa proces sprzedaży setek sklepów i kilkudziesięciu centrów handlowych, a wśród potencjalnych kupców wymienia się Biedronkę i Dino.

Jakie konsekwencje dla klientów i pracowników będzie miała ta rewolucja na rynku handlu detalicznego?

Zmiany w handlu w Polsce

Klienci w Polsce mają dziś ogromny wybór - od wielkich hipermarketów i supermarketów, przez dyskonty i sklepy osiedlowe, aż po wygodne zakupy online z dostawą do domu. Tym samym, nietrudno się domyślić, że konkurencja jest ogromna, a sieci handlowe nieustannie walczą o uwagę konsumentów promocjami, nowymi formatami sklepów i programami lojalnościowymi.

Co ciekawe, jeszcze w czasach PRL taki wybór był nie do pomyślenia – sklepy były puste, a wiele produktów trzeba było zdobywać "spod lady". Obecnie Polacy mogą wybierać spośród dziesiątek marek i setek punktów sprzedaży, co sprawia, że każda zmiana w układzie sił na rynku jest szeroko komentowana. Właśnie dlatego decyzje o zamknięciu lub sprzedaży sieci sklepów budzą tak duże emocje – wpływają nie tylko na konsumentów, ale też na tysiące pracowników zatrudnionych w handlu.

Popularna sieć sklepów może zniknąć z Polski. Carrefour szykuje się do sprzedaży

Carrefour, jedna z największych sieci handlowych w Polsce, może wkrótce całkowicie zniknąć z naszego rynku. Jak informuje francuski portal La Lettre, grupa uruchomiła tzw. pokój danych dla potencjalnych inwestorów, umożliwiając im wgląd w kluczowe informacje finansowe dotyczące polskiego oddziału. To pierwszy krok do sprzedaży aktywów.

Według przedstawicieli Carrefour Polska, analiza portfela biznesowego jest częścią planu strategicznego Carrefour 2026. Sieć podkreśla, że dostosowuje swoje działania do zmieniających się warunków rynkowych, a w ramach tych zmian rozważa różne scenariusze, w tym sprzedaż aktywów.

Kto przejmie Carrefour w Polsce?

Wśród potencjalnych nabywców wymienia się konkurencyjne sieci handlowe lub fundusze inwestycyjne. W mediach pojawiają się nazwy możliwych kupców, a jednym z nich ma być Dino, choć zdaniem ekspertów polska sieć może mieć trudność z udźwignięciem tak dużej transakcji w obecnej sytuacji finansowej. W grze ma być również Biedronka, która sygnalizowała gotowość przejęcia części sklepów Carrefoura.

Carrefour w Polsce. To już 27 lat historii

Francuska sieć obecna jest w Polsce od 1997 roku. Przez niemal trzy dekady rozwijała swój biznes, oferując zarówno duże hipermarkety, supermarkety, sklepy osiedlowe, jak i platformę internetową. Obecnie działa w sześciu różnych formatach, dzięki czemu jest rozpoznawalna zarówno w wielkich miastach, jak i mniejszych miejscowościach.