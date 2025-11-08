Zobacz, czy masz taki napis na banknocie 100 zł! Podróbki w Lublinie

43-latek płacił banknotami z napisem "souvenir". Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów

Lepiej sprawdź, czy nie masz takiego banknotu w portfelu! 43-latek został złapany, gdy płacił w Lublinie... zabawkowymi banknotami. Zabawkowymi - bo chyba trudno uznać za próbę fałszerstwa wypuszczenie stuzłotowych "banknotów" z wyraźnym napisem "souvenir", co po angielsku znaczy "pamiątka". Takimi "pieniędzmi" usiłował jednak zapłacić za zakupy pewien mężczyzna. Poinformowali o tym lubelscy policjanci i pokazali zdjęcia banknotów. Faktycznie, podobnych do prawdziwych stuzłotowych, ale ze wspomnianym napisem. Mundurowi pokazali też zdjęcie zatrzymanego mężczyzny, który najwyraźniej zupełnie niczym się nie przejął, choć to nie koniec jego przewinień, bo znaleziono przy nim jeszcze maczetę i paralizator.

ZOBACZ TEŻ: Fałszywe banknoty trafiły do obiegu! Tak poznasz podrobione pieniądze

"43-latek usłyszał zarzuty oszustwa. Grozi mu do 8 lat więzienia"

"Funkcjonariusze w ostatnim czasie otrzymali kilka zgłoszeń o przypadkach oszustwa przy płaceniu za zakupy w sklepie. Sprawca dokonując transakcji wykorzystywał zamieszanie i płacił za zakupione towary 100 złotowymi banknotami z napisem „souvenir”" - piszą policjanci na swojej stronie internetowej. Naliczono aż siedem takich przypadków, ale mogło być ich więcej. Znaleziono przy nim kilkadziesiąt "pamiątkowych" stuzłotówek. I kto wie, może za którymś razem sprzedawca nie zorientował się, że ma do czynienia z banknotem-zabawką? "43-latek usłyszał zarzuty oszustwa. Odpowie też za wykroczenia związane z posiadaniem niebezpiecznych przedmiotów. Decyzją prokuratora trafił pod dozór Policji. Grozi mu do 8 lat więzienia" - piszą mundurowi z Lublina.

Sonda Czy dostałeś kiedyś fałszywy banknot? Tak Nie Nie wiem

i Autor: Policja/ Materiały prasowe

Quiz. Banknoty PRL-u. Czy pamiętasz stare pieniądze? 10/10 zdobędą tylko najlepsi! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Jaki był nominał tego banknotu? 100 złotych 200 złotych 1000 złotych 50 000 złotych Następne pytanie