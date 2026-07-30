Nocny alarm pokazał, że wielu mieszkańców nie wie, jak reagować

Dźwięk syren alarmowych, który w nocy obudził mieszkańców Lublina i innych miejscowości województwa lubelskiego, wywołał ogromne emocje. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem rakietowym na Ukrainę. W związku z realnym zagrożeniem poderwano również polskie myśliwce.

Choć syreny po krótkim czasie ucichły, w sieci natychmiast pojawiły się pytania mieszkańców, którzy przyznawali, że nie wiedzieli, jak powinni się zachować. Okazuje się, że wielu z nas nie potrafi prawidłowo zinterpretować sygnałów alarmowych i nie wie, jak się zachować. W sieci pojawiła się lawina komentarzy od zdezorientowanych mieszkańców:

"A pytanie?! Co robić i gdzie uciekać ? Bo ja nie wiem"

Inny internauta podkreślił chaos informacyjny.

"Syreny nas obudziły i od razu sprawdziłem czy coś się stało. Przez godzinę cisza. Po co urachamiać syreny, budzić miasto jak nic za tym nie idzie? Nie wiadomo czy uciekać, czy zostawać w domu, czy iść do schronu (którego nie ma)."

- czytamy we wpisie na Facebooku.

Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Lublinie, która prowadzi śledztwo w związku z niezidentyfikowanym obiektem, który spadł w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia.

- "Miejsce zostało sprawdzone przez służby pod kątem zagrożeń pirotechnicznych i radiacyjnych. Teren jest bezpieczny i można przystąpić do oględzin miejsca zdarzenia. [...] Na miejsce zdarzenia udał się Prokurator Okręgowy w Lublinie, który będzie osobiście koordynował czynności śledcze."

- czytamy w oficjalnym komunikacie Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Czy syreny są wykorzystywane zbyt często?

Temat podjął największy portal poświęcony pożarnictwu i bezpieczeństwu Remiza.pl. Postawił kluczowe pytanie o zasadność używania syren do celów innych niż ostrzeganie przed realnym niebezpieczeństwem.

- Temat do dyskusji. Może wprowadźmy jasne zasady uruchamiania syren alarmowych, może czas skończyć z takimi 'obchodami' rocznic? Dla przypomnienia, w wielu regionach syreny zawyją już 1 sierpnia

- napisał portal.

Pod postem natychmiast zawrzało. Głosy w dyskusji są skrajnie podzielone.

- W życiu. Syreny na 1 sierpnia muszą pozostać. Dzięki temu pamiętamy też o tym wydarzeniu"

- napisał jeden z internautów.

Inny komentujący dodaje: "A niby dlaczego? To nasza tradycja a tradycję powinno się szanować zachować ją i pielęgnować bez względu na wszystko"

Z drugiej strony barykady stoją osoby, dla których sygnał alarmowy powinien być jednoznaczny.

- Zero nauki. Dźwięk syreny powinien oznaczać konieczność reakcji na zagrożenie, a nie stanowić tło codzienności. Podpisuję się pod tym

- napisał kolejny internauta.

Pojawiają się też głosy zwracające uwagę na inne, być może niepotrzebne, zastosowania sygnałów dźwiękowych oraz na brak infrastruktury ochronnej.

- To zacznijmy może od tego, żeby nie wyć syrenami w całym kraju gdy zginie jedna osoba, jakby nie wystarczyły sygnały świetlno-dzwiękowe na samochodach?

- pyta kolejna osoba.

- No, ale co da sam fakt wycia syren jak nie ma gdzie się schronić

- zauważa następny internauta.

W dyskusji pojawia się również ważny argument techniczny: "Ale syreny muszą być testowane 2 razy do roku. Nie ma innej okazji na to niż państwowe rocznice."

Jak odróżnić prawdziwy alarm? To musisz wiedzieć!

Aby uniknąć paniki i wiedzieć, jak reagować, kluczowe jest rozróżnianie sygnałów alarmowych. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, istnieją dwa podstawowe sygnały akustyczne nadawane przez syreny.

OGŁOSZENIE ALARMU: To modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty. Dźwięk jest "falujący", jego ton na przemian rośnie i opada. To sygnał oznaczający realne zagrożenie.

To modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty. Dźwięk jest "falujący", jego ton na przemian rośnie i opada. To sygnał oznaczający realne zagrożenie. ODWOŁANIE ALARMU: To ciągły dźwięk syreny trwający trzy minuty. Dźwięk jest jednostajny, o stałej wysokości. Oznacza on, że zagrożenie minęło.

Warto pamiętać, że syreny mogą być też wykorzystywane do testów i ćwiczeń, jednak informacja o nich musi być podana do wiadomości publicznej co najmniej dobę wcześniej.

Usłyszałeś alarm? Oto co musisz zrobić

MSWiA przypomina o podstawowych zasadach zachowania w przypadku usłyszenia sygnału alarmowego:

Włącz radio lub telewizor na lokalną stację, aby wysłuchać komunikatów o zagrożeniu i postępować zgodnie z poleceniami.

Nie wpadaj w panikę. Sprawdź, gdzie są twoi domownicy i bliscy, poinformuj ich o niebezpieczeństwie.

Jeśli jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, poinformuj ich o swojej sytuacji i miejscu pobytu.

Śledź komunikaty, które mogą być przekazywane także przez SMS lub inne lokalne systemy ostrzegania.