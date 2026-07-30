Syreny wyją zbyt często? Wiele osób nie wie, kiedy grozi prawdziwe niebezpieczeństwo

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-30 13:30

Po nocnym uruchomieniu syren alarmowych w województwie lubelskim sieć zalały pytania mieszkańców. "Co robić?", "Gdzie uciekać?", "Czy to prawdziwe zagrożenie?" - pisali internauci. Dyskusja szybko przeniosła się także na temat wykorzystywania syren podczas rocznic i uroczystości państwowych.

Nocny alarm pokazał, że wielu mieszkańców nie wie, jak reagować

Dźwięk syren alarmowych, który w nocy obudził mieszkańców Lublina i innych miejscowości województwa lubelskiego, wywołał ogromne emocje. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem rakietowym na Ukrainę. W związku z realnym zagrożeniem poderwano również polskie myśliwce.

Choć syreny po krótkim czasie ucichły, w sieci natychmiast pojawiły się pytania mieszkańców, którzy przyznawali, że nie wiedzieli, jak powinni się zachować. Okazuje się, że wielu z nas nie potrafi prawidłowo zinterpretować sygnałów alarmowych i nie wie, jak się zachować. W sieci pojawiła się lawina komentarzy od zdezorientowanych mieszkańców:

"A pytanie?! Co robić i gdzie uciekać ? Bo ja nie wiem"

Inny internauta podkreślił chaos informacyjny.

"Syreny nas obudziły i od razu sprawdziłem czy coś się stało. Przez godzinę cisza. Po co urachamiać syreny, budzić miasto jak nic za tym nie idzie? Nie wiadomo czy uciekać, czy zostawać w domu, czy iść do schronu (którego nie ma)."

- czytamy we wpisie na Facebooku. 

Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Lublinie, która prowadzi śledztwo w związku z niezidentyfikowanym obiektem, który spadł w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia. 

- "Miejsce zostało sprawdzone przez służby pod kątem zagrożeń pirotechnicznych i radiacyjnych. Teren jest bezpieczny i można przystąpić do oględzin miejsca zdarzenia. [...] Na miejsce zdarzenia udał się Prokurator Okręgowy w Lublinie, który będzie osobiście koordynował czynności śledcze."

- czytamy w oficjalnym komunikacie Prokuratury Okręgowej w Lublinie. 

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Czy syreny są wykorzystywane zbyt często?

Temat podjął największy portal poświęcony pożarnictwu i bezpieczeństwu Remiza.pl. Postawił kluczowe pytanie o zasadność używania syren do celów innych niż ostrzeganie przed realnym niebezpieczeństwem.

- Temat do dyskusji. Może wprowadźmy jasne zasady uruchamiania syren alarmowych, może czas skończyć z takimi 'obchodami' rocznic? Dla przypomnienia, w wielu regionach syreny zawyją już 1 sierpnia

- napisał portal. 

Pod postem natychmiast zawrzało. Głosy w dyskusji są skrajnie podzielone. 

- W życiu. Syreny na 1 sierpnia muszą pozostać. Dzięki temu pamiętamy też o tym wydarzeniu"

- napisał jeden z internautów.

Inny komentujący dodaje: "A niby dlaczego? To nasza tradycja a tradycję powinno się szanować zachować ją i pielęgnować bez względu na wszystko"

Z drugiej strony barykady stoją osoby, dla których sygnał alarmowy powinien być jednoznaczny.

- Zero nauki. Dźwięk syreny powinien oznaczać konieczność reakcji na zagrożenie, a nie stanowić tło codzienności. Podpisuję się pod tym

- napisał kolejny internauta. 

Pojawiają się też głosy zwracające uwagę na inne, być może niepotrzebne, zastosowania sygnałów dźwiękowych oraz na brak infrastruktury ochronnej.

- To zacznijmy może od tego, żeby nie wyć syrenami w całym kraju gdy zginie jedna osoba, jakby nie wystarczyły sygnały świetlno-dzwiękowe na samochodach?

- pyta kolejna osoba. 

- No, ale co da sam fakt wycia syren jak nie ma gdzie się schronić

- zauważa następny internauta. 

W dyskusji pojawia się również ważny argument techniczny: "Ale syreny muszą być testowane 2 razy do roku. Nie ma innej okazji na to niż państwowe rocznice."

Jak odróżnić prawdziwy alarm? To musisz wiedzieć!

Aby uniknąć paniki i wiedzieć, jak reagować, kluczowe jest rozróżnianie sygnałów alarmowych. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, istnieją dwa podstawowe sygnały akustyczne nadawane przez syreny.

  • OGŁOSZENIE ALARMU: To modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty. Dźwięk jest "falujący", jego ton na przemian rośnie i opada. To sygnał oznaczający realne zagrożenie.
  • ODWOŁANIE ALARMU: To ciągły dźwięk syreny trwający trzy minuty. Dźwięk jest jednostajny, o stałej wysokości. Oznacza on, że zagrożenie minęło.

Warto pamiętać, że syreny mogą być też wykorzystywane do testów i ćwiczeń, jednak informacja o nich musi być podana do wiadomości publicznej co najmniej dobę wcześniej.

Usłyszałeś alarm? Oto co musisz zrobić

MSWiA przypomina o podstawowych zasadach zachowania w przypadku usłyszenia sygnału alarmowego:

  • Włącz radio lub telewizor na lokalną stację, aby wysłuchać komunikatów o zagrożeniu i postępować zgodnie z poleceniami.
  • Nie wpadaj w panikę. Sprawdź, gdzie są twoi domownicy i bliscy, poinformuj ich o niebezpieczeństwie.
  • Jeśli jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, poinformuj ich o swojej sytuacji i miejscu pobytu.
  • Śledź komunikaty, które mogą być przekazywane także przez SMS lub inne lokalne systemy ostrzegania.
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