Zmarł 10-latek, który wpadł do rzeki Wieprz. Wciąż szukają jego matki

Akcja ratunkowa na rzece Wieprz. Matka z dzieckiem wpadli do wody

Dramat na rzece Wieprz. Zakończono akcję ratunkową. 10-latek trafił do szpitala

Śmiertelny wypadek pod Białą Podlaską. Mercedes i audi zderzyły się na DK2

Aktualizacja godz. 19.02

Kierowca mercedesa, który zginął w Zaściankach, to 48-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. Wbrew wcześniejszym informacjom poszkodowana w wypadku kobieta - 19-latka - nie prowadziła audi, tylko była jego pasażerką. Auto prowadził 19-latek, który wiózł ponadto innego chłopaka - 17-latek razem z dwojgiem pozostałych poszkodowanych trafił do szpitala.

Wcześniej pisaliśmy:

Kierujący mercedesem zginął w śmiertelnym wypadku, do jakiego doszło w sobotę, 31 grudnia, w miejscowości Zaścianki pod Białą Podlaską. Wszystko działo się na drodze krajowej nr 2 ok. godz. 15.30. Według wstępnych informacji policji mężczyzna wszczął manewr zawracania i prawdopodobnie wymusił pierwszeństwo na kierującej audi, w wyniku czego oba samochody zderzyły się. Prowadzący mercedesa zginął na miejscu, natomiast poszkodowana została zakleszczona w swoim pojeździe. Razem z nią do szpitala trafili również jej dwaj pasażerowie - nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia.

- Droga krajowa nr 2 w tym miejsce jest całkowicie zablokowana, a objazdy prowadzą lokalnymi trasami - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje