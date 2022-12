7 osób trafiło do szpitala. Wypadek ukraińskiego autobusu na DK 17 w Fajsławicach

Wypił i wsiadł do BMW. Zatrzymały go drzewa

Do wypadku doszło we wtorek przed godz. 13 na drodze krajowej nr 17 w Fajsławicach między Piaskami a Krasnymstawem. - Doszło tu do przewrócenia się autobusu na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdem podróżowało 42 pasażerów, w tym 2 kierowców. Siedem osób - 2 osoby dorosłe i 5 dzieci zostało poszkodowanych i przewiezionych do szpitala na badania - przekazała PAP asp. Jolanta Babicz z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Wiadomo, że 50-letni kierowca autokaru był trzeźwy. Jak poinformowała GDDKiA, obecnie zablokowany jest pas ruchu w kierunku Piask. W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 16.

