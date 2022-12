O dwóch takich, co dużo nakradli. Nie chodzi o Księżyc

Tragedia miała miejsce w niedzielę (25 grudnia) w Boże Narodzenie, na drodze krajowej nr 48 na wysokości miejscowości Moszczanka (powiat rycki) doszło do tragedii. 55-letni kierowca autokaru próbował wymienić uszkodzoną oponę w pojeździe. Niestety, w pewnym momencie został przygnieciony przez pojazd. - Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że w autokarze rejsowym marki VDL BOVA relacji Gdynia-Zaporoże jadącym drogą S17 doszło do uszkodzenia jednego z kół. Kierujący pojazdem 55-latek zjechał na drogę krajową i zaparkował na poboczu drogi. Następnie podjął się naprawy uszkodzonego koła. Jak wstępnie ustalono ustawienie podnośnika na miękkim podłożu spowodowało jego przesunięcie i mężczyzna został przygnieciony przez pojazd. Pomimo udzielonej pomocy medycznej życia mężczyzny nie udało się uratować - opisuje Policja Lubelska. Pojazdem podróżowało 45 osób. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia mundurowi badają pod nadzorem prokuratury. Ciało 55-latka zabezpieczono do sekcji. Droga była zablokowana.

