Suszenie grzybów to jedna z najstarszych i najpopularniejszych metod ich konserwacji. Polega na odparowaniu wody zawartej w miąższu grzyba, dzięki czemu stają się one lekkie, trwałe i łatwe do przechowywania. Proces ten pozwala zachować charakterystyczny smak i aromat, a przy tym chroni grzyby przed szybkim zepsuciem. Grzyby suszyć można tradycyjnie na nitce, w piekarniku lub w suszarce elektrycznej.

W sezonie jesiennym, gdy zbiory grzybów są obfite wiele osób zastanawia się, czy suszenie grzybów w domu jest szkodliwe dla zdrowia. Okazuje się, że zależy to od tego, jakie grzyby i w jaki sposób są suszone. Sam proces suszenia – jeśli jest przeprowadzony prawidłowo – nie jest szkodliwy dla zdrowia. Największym zagrożeniem jest jednak brak wiedzy, bowiem przypadkowe grzyby mogą zamienić się w "bombę chemiczną".

Jakich grzybów nie suszyć? Tych gatunków unikaj

Proces suszenia sprawia, że grzyby tracą nawet 90 procent masy wody. W efekcie wszystko, co pozostaje, staje się mocno skoncentrowane – zarówno wartości odżywcze, jak i toksyny. Długotrwałe działanie wysokiej temperatury sprzyja też powstawaniu związków drażniących dla układu pokarmowego. Specjaliści podkreślają, że w wyniku odparowania wody toksyny ulegają zagęszczeniu, co zwiększa ich szkodliwość. Niektóre grzyby po wysuszeniu mogą więc wręcz uszkadzać narządy wewnętrzne. O jakich jednak konkretnie gatunkach mowa? Których grzybów lepiej nie suszyć? Listę znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Jakie grzyby można bezpiecznie suszyć?

Do suszenia grzybów warto wybierać tylko te gatunki, które są w pełni bezpieczne i sprawdzone, a w razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się ze znawcą grzybów – to bezpieczniejsze niż ryzykowanie zdrowiem.

