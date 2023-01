Spektakularny pościg za młodziutkim kierowcą BMW. Padł strzał!

W minioną niedzielę (8 stycznia 2023 r.) przed północą, w miejscowości Okszów (woj. lubelskie) policyjny patrol z chełmskiej komendy zwrócił uwagę na samochód BMW, który na widok radiowozu ruszył z miejsca. Gdy funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania się, kierowca nie reagował, tylko kontynuował ucieczkę. - Wtedy ruszyli za nim w pościg. Po przejechaniu kilku kilometrów, w miejscowości Wólka Czułczycka, BMW wjechało do rowu - informuje nas komisarz Ewa Czyż.

- Kiedy policjanci wysiedli z radiowozu i podbiegli do bmw w celu zatrzymania uciekiniera, ten gwałtownie ruszył z miejsca. Wówczas jeden z mundurowych oddał strzał w kierunku opony - relacjonuje policjantka z KPP w Chełmie.

Lubelskie. Pijany kierowca BMW zatrzymany. Poważne zarzuty

Funkcjonariuszka dodaje, że po wybiciu szyby w samochodzie wyciągnęli siedzącego za kierownicą 21-letniego mieszkańca Chełma. Był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad 0,8 promila alkoholu. Wraz z nim jechała 16-letnia pasażerka i 20-latek, który również był nietrzeźwy.

Co więcej - obydwaj młodzi mężczyźni mimo młodego wieku byli notowani w policyjnych kartotekach - 21-latek za udział w bójce lub pobiciu oraz stosowanie gróźb, a 20-latek ma na koncie przestępstwa narkotykowe, znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariusza oraz jazdę w stanie nietrzeźwości. Za nastolatką funkcjonariusze prowadzili natomiast poszukiwania opiekuńcze w związku z jej samowolnym oddaleniem się z miejsca zamieszkania.

21-latek został zatrzymany, zaś jego młodszy kolega trafił do izby wytrzeźwień. Niebawem z tym pierwszym będą wykonywane dalsze czynności procesowe. Wygląda na to, wpadł w bardzo poważne tarapaty. W galerii ze zdjęciami możecie zobaczyć, w jakim stanie było jego BMW!

- Kierowanie w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kierowca bmw może liczyć się również z odpowiedzialnością za uszkodzenie ogrodzenia jednej z posesji podczas swojej ucieczki - podsumowuje komisarz Czyż.

Sonda Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe? Tak Nie Trudno powiedzieć