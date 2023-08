Spacerował po plaży. Chwilę później już nie żył. Koszmar w Zwierzyńcu

Do tej tragedii doszło we wtorek około godziny 14 w miejscowości Zwierzyniec (pow. zamojski). Ze stawu Echo wydobyto ciało mężczyzny. - Policjanci wstępnie ustalili, że mężczyzna to 72-letni mieszkaniec Zamościa. Osoby postronne widziały go, jak samotnie spacerował po plaży, widziały również jak kąpał się w zbiorniku - informuje aspirant sztabowy Dorota Krukowska-Bubiło.

Po kilkudziesięciu minutach ktoś zauważył unoszące się na wodzie ciało. Przebywający tam ludzie wydobyli mężczyznę na brzeg i natychmiast przystąpili do reanimacji. Niestety życia 72-latka nie udało się uratować. - Policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora wykonała czynności procesowe. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone i przekazane do zakładu patomorfologii celem wykonania badań sekcyjnych - dodaje oficer prasowa KMP w Zamościu.

Przerażający napis na grobie 16-letniego Eryka ujawnia, jak zginął. Poruszający widok Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.