Śmiertelny wypadek na hulajnodze! 26-latka nie żyje

Zofia Dąbrowska
2026-04-11 17:30

Tragiczny wypadek na hulajnodze elektrycznej! 26-letnia kobieta przewróciła się po gwałtownym hamowaniu na drodze osiedlowej. W ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie zmarła. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Czarna, składana hulajnoga elektryczna leży przewrócona na mokrej nawierzchni, prawdopodobnie ulicy lub ścieżki. Przednie światło hulajnogi jest włączone i rzuca jasne, rozproszone światło na kałuże, tworząc odbicia i refleksy. W tle widoczna jest rozmazana panorama miasta o zmierzchu lub w nocy, z niewyraźnymi światłami samochodów i sygnalizacji świetlnej – czerwonymi, zielonymi i białymi.

Tragiczny wypadek w Lublinie. 26-latka zginęła na hulajnodze elektrycznej

Do tego tragicznego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w Lublinie. Jak informuje policja na swojej stronie internetowej, na ulicy Sekutowicza zginęła 26-letnia kobieta, która jechała hulajnogą elektryczną. Zdarzenie miało miejsce około godziny 2.00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki, kobieta jechała drogą osiedlową wyłożoną kostką brukową. W pewnym momencie wykonała gwałtowny manewr hamowania. Niestety, straciła równowagę, przewróciła się i upadła na jezdnię. Upadek okazał się bardzo poważny w skutkach. 26-latka doznała ciężkich obrażeń. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Kobieta w stanie zagrażającym życiu została przewieziona do szpitala w Lublinie. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować. Zmarła była obywatelką Ukrainy i mieszkała na terenie województwa mazowieckiego. Według ustaleń wybrała się w nocy na przejażdżkę hulajnogą.

Sprawę bada prokuratura. Co spowodowało gwałtowne hamowanie i wywrócenie się hulajnogi?

Na miejscu wypadku pracowali policjanci oraz biegły z zakresu techniki samochodowej. Zabezpieczono ślady i wykonano oględziny. O zdarzeniu został poinformowany prokurator. Śledczy będą teraz ustalać dokładny przebieg wypadku. Sprawdzane jest między innymi, co było powodem gwałtownego hamowania i czy na zdarzenie mógł mieć wpływ stan nawierzchni lub inne okoliczności. To kolejny przypadek pokazujący, że jazda hulajnogą elektryczną może być niebezpieczna, zwłaszcza w nocy i na nierównej drodze. Policja przypomina, by podczas takich przejażdżek zachować ostrożność, dostosować prędkość do warunków i unikać nagłych manewrów. Wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku będzie możliwe po zakończeniu pracy biegłych i analizie zebranych dowodów. 

