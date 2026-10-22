Pogoda w Lublinie: 23-25 października

Mieszkańcy Lublina mogą liczyć na spokojny i przede wszystkim suchy weekend. Prognozy na okres od 23 do 25 października nie przewidują żadnych opadów deszczu. Temperatury będą stabilne, choć jeden dzień przyniesie wyraźną zmianę w wyglądzie nieba. W ciągu dnia termometry będą wskazywać około 13-14 stopni Celsjusza, natomiast noce będą chłodne, z temperaturą spadającą do około 5 stopni.

Słoneczny piątek na początek weekendu

Piątek w Lublinie upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba. To będzie idealny dzień, by cieszyć się jesiennym słońcem. W najcieplejszym momencie dnia temperatura osiągnie blisko 13 stopni Celsjusza. Nocą zrobi się znacznie chłodniej, a słupki rtęci spadną do około 5 stopni. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s, więc nie powinien być odczuwalny.

Sobota, czyli kontynuacja dobrej aury

Sobota przyniesie kontynuację słonecznej pogody. Podobnie jak w piątek, niebo nad Lublinem będzie bezchmurne. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie około 13 stopni, a noc przyniesie spadek do około 6 stopni. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s. To będzie kolejny dzień bez deszczu i z dużą ilością słońca.

Zmiana w niedzielę. Słońce schowa się za chmurami

Ostatni dzień weekendu przyniesie zmianę aury, choć nie będzie ona drastyczna. Niedziela okaże się najcieplejszym dniem, z temperaturą maksymalną sięgającą około 14 stopni Celsjusza. Jednocześnie będzie to dzień pochmurny – słońce schowa się za gęstą warstwą chmur. Mimo dużego zachmurzenia, prognozy nie przewidują opadów. Nocą temperatura ponownie spadnie w okolice 5 stopni, a wiatr utrzyma prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Lublinie?

Słoneczna pogoda w piątek i sobotę to świetna okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu. Długi spacer po parkach czy miejskich alejkach pozwoli w pełni cieszyć się jesiennymi krajobrazami. To również dobry moment na wycieczkę rowerową po najbliższej okolicy lub spotkanie ze znajomymi w ogródku kawiarnianym. Z kolei pochmurna, ale sucha niedziela może zachęcać do aktywności, które nie wymagają słońca. To dobry czas na zwiedzanie historycznych zakątków miasta lub spokojne popołudnie w ulubionej restauracji.

Dane pogodowe: OpenWeather