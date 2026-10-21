Zmiana czasu na zimowy. W 2026 roku termin może zaskoczyć

Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2026 roku?

W 2026 roku powrót do czasu zimowego (środkowoeuropejskiego) zaplanowano na noc z soboty 24 października na niedzielę 25 października. To właśnie wtedy, punktualnie o godzinie 3:00, cofniemy wskazówki na godzinę 2:00. Oznacza to, że noc będzie o 60 minut dłuższa.

Podstawą prawną dla tej procedury jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku. Akt ten precyzyjnie ustala harmonogram zmian czasu w latach 2022-2026, wskazując 25 października o godz. 3:00 jako moment przejścia na czas zimowy w 2026 roku.

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Czy musimy ręcznie zmieniać czas z letniego na zimowy w październiku 2026?

W dzisiejszych czasach ręczne przestawianie zegarków często nie jest już potrzebne. Sprzęty posiadające dostęp do sieci, takie jak komputery czy smartfony, przeważnie same modyfikują wyświetlaną godzinę.

Należy jednak pamiętać o sprzętach pozbawionych tej funkcji. Chodzi tu m.in. o analogowe zegary ścienne, niektóre modele sprzętów AGD czy zegary w starszych samochodach, które trzeba będzie ustawić samodzielnie.

Dlaczego w 2026 roku znów cofniemy zegarki?

Koncepcja dopasowywania ludzkiej aktywności do dostępności światła słonecznego zyskała na popularności na początku XX wieku. Głównym celem takich działań była optymalizacja wykorzystania naturalnego oświetlenia, a co za tym idzie, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

W Polsce historia zmian czasu bywała zmienna, jednak aktualnie systematycznie, dwukrotnie w ciągu roku, zmieniamy czas. Zasady te są ujednolicone we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jak przypomina Główny Urząd Miar, odwołanie czasu letniego zawsze wypada w ostatnią niedzielę października.

Zmiana czasu na zimowy 2026 oznacza dłuższą noc

Dla sporej grupy ludzi jesienne cofnięcie wskazówek to przede wszystkim dobra wiadomość ze względu na dodatkową godzinę wypoczynku. Przejście z godziny 3:00 na 2:00 w nocy z 24 na 25 października to bonusowe minuty w łóżku.

Dzięki temu poranek 25 października pozwoli na dłuższy sen. Trzeba jednak pamiętać, że efektem ubocznym będzie znacznie szybsze zapadanie zmroku po południu.

Główny Urząd Miar zwraca również uwagę na możliwe zaburzenia rytmu dobowego. Nasz biologiczny zegar może wymagać okresu adaptacji, by przyzwyczaić się do nowych warunków.

Kiedy nastąpi zmiana czasu w 2027 roku?

Jeśli przepisy nie ulegną modyfikacji, kolejne przesunięcie wskazówek czeka nas na wiosnę 2027 roku. Powrót do czasu letniego nastąpi w nocy z 27 na 28 marca.

Wówczas przesuniemy zegarki do przodu, z 2:00 na 3:00, co będzie wiązało się z utratą jednej godziny snu.

Natomiast jesienią 2027 roku ponownie przejdziemy na czas zimowy, tradycyjnie w ostatni niedzielny poranek października.