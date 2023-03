Skoczyła do rzeki, by ratować Dominika. Mąż pokazał wzruszające wideo

Na filmiku, który został opublikowany pod koniec lutego, możemy zobaczyć wspomnienia ojca Dominika. Pojawiają się tam zdjęcia ze wspólnych spacerów, zabaw, podróży. Został tam również umieszczony napis: - To już prawie dwa miesiące. Bardzo tęsknię. Pod koniec nagrania widzimy zdjęcie grobu Dominika, które zdobią świeże kwiaty. Jego ojciec wybrał się na cmentarz razem z psem. Poruszający jest również ostatni obrazek. Widzimy na nim czerwoną różę, którą trzyma mężczyzna, który znajduje się nad brzegiem rzeki, gdzie zaginęła jego żona. Do tragedii doszło 30 grudnia: Dorota P. wybrała się na spacer razem ze swoim synkiem. W pewnym momencie chłopiec osunął się do wody, a kobieta skoczyła do rzeki, by go ratować. Chłopca udało się wydobyć na brzeg, niestety, zmarł on w szpitalu. Pogrzeb chłopca odbył się 14 stycznia w Lubartowie, jego rodzinnej miejscowości.

Poszukiwania kobiety są nadal kontynuowane. 16 lutego policjanci informowali: - Dzisiejsze poszukiwania rozpoczęły się od godzin porannych wodowaniem łodzi poszukiwawczej nad rzeką Wieprz na wysokości miejscowości Lubartów. W dniu dzisiejszym będą trwały do późnego popołudnia. W działaniach biorą udział lubartowscy policjanci a także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej - brzmiał komunikat policji.

