Sklepy otwarte 11 listopada. Tu zrobisz zakupy bez zmian

11 listopada: Narodowe Święto Niepodległości już za chwilę

Już za kilka dni 11 listopada, więc jeden z najistotniejszych dni w roku dla każdego Polaka. Tego dnia obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości – jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Tego dnia wspominamy wydarzenia, które doprowadziły do odrodzenia wolnego państwa polskiego, a także postać Józefa Piłsudskiego, który - jak wiadomo - odegrał kluczową rolę w tym procesie. 11 listopada w całym kraju pojawią się więc biało-czerwone flagi oraz miejsce będą miały różnego rodzaju uroczystości, marsze czy koncerty.

Czy 11 listopada jest wolny od pracy?

Tak, 11 listopada to dzień ustawowo wolny od pracy. Tego dnia nie pracują urzędy, szkoły, większość firm oraz instytucji publicznych. Zamknięte są też duże sklepy i galerie handlowe, więc jeśli planujesz zakupy, pamiętaj, by zrobić je w poniedziałek 10 listopada.

Czy 11 listopada sklepy będą otwarte? Tu zrobisz zakupy

11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości, większość sklepów będzie zamknięta, ponieważ to dzień ustawowo wolny od pracy. Nieczynne będą więc galerie handlowe, supermarkety i duże sieci, takie jak Biedronka, Lidl, Kaufland czy Auchan.

Zakupy zrobisz jednak w sklepach, które mogą działać mimo święta państwowego, czyli w małych punktach osiedlowych prowadzonych przez właścicieli, a także w Żabkach i Carrefour Express, jeśli za ladą stanie franczyzobiorca. Oczywiście otwarte będą również sklepy na stacjach paliw, przy dworcach i lotniskach, a także niektóre apteki oraz piekarnie.

