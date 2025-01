Sentymentalne nagranie ze studniówki podbija internet. "Z klasą i prostotą"

Autor:

Spis treści

Sezon na studniówki 2025 rozpoczęty. Tak wyglądają bale maturzystów

Sezon studniówkowy 2025 trwa w najlepsze, co nietrudno zauważyć m.in. w mediach. To właśnie tam bowiem co rusz pojawiają się kolejne filmiki, na których mamy okazję podziwiać, jak bawią się tegoroczni maturzyści. W większości przypadków mowa o hucznych imprezach, opiewających w luksusy, na które uczniowie szykują się nawet tygodniami. Jak jednak wyglądało to przed laty? Czy studniówki dekady temu także były tak celebrowane jak współcześnie? Ku zdziwieniu wielu, okazuje się, że nie, a idealnym na to przykładem może być wideo, które pojawiło się na platformie TikTok i zrobiło furorę w sieci.

Przeczytaj także: Kontrowersyjne zachowanie dyrektorki na studniówce. Internauci oburzeni

Nagranie studniówki z lat 90. podbiło internet. To hit TikToka

Na profilu na TikToku @literacko jakiś czas temu opublikowano krótki urywek filmu ze studniówki z lat 90. a dokładnie z 1994 roku. Wideo ukazuje udekorowaną - prawdopodobnie własnoręcznie przez uczniów - salę gimnastyczną oraz gwiazdy tego wieczoru, czyli właśnie maturzystów. Bez wątpienia wówczas obowiązywał pewien dresscode, bowiem każdy z uczniów miał na sobie czarny garnitur, a uczennice przyodziały strój galowy - czarne spódnice i białe koszule. Pod jakże sentymentalnym filmem pojawiło się mnóstwo komentarzy osób, które zachwycały się ówczesnym klimatem takich uroczystości.

Klasa sama w sobie. Nie ten kicz, co dziś

Szyk i elegancja. Nie to, co teraz. Pokaz mody, która bogatsza lepsza

Jak pięknie i z klasą i z prostotą

Ja też tak byłam ubrana. Skromność była podstawą i to miało swój urok - pisali internauci pod filmem na TikToku.

Oczywiście znalazły się także osoby, które wolą współczesne studniówki i rozumieją fenomen organizowania ich w sposób bardzo luksusowy i huczny. Jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Dajcie znać na naszych social mediach!