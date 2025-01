Kontrowersyjne zachowanie dyrektorki na studniówce. Internauci oburzeni

Studniówka 2025. Ceny tegorocznych imprez przerażają! "To jakiś żart"

Studniówka 2025. Pierwsze szkoły odliczają dni do matury

Wraz z początkiem roku rozpoczął się wyczekiwany przez wielu uczniów sezon studniówek. Bale maturalne cieszą się popularnością, bowiem to jedna z ostatnich szans na wspólną zabawą w gronie osób znanych ze szkolnych ławek. Zazwyczaj imprezy otwierają przemówienia i polonez, a później zabawa trwa do białego rana. Co ciekawe, w niektórych przypadkach na parkiecie bawią się nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. W jednym z liceów jakiś czas temu zabawa poniosła pewną wicedyrektorkę, która postanowiła uczcić ten wyjątkowy dzień na całego wraz z podopiecznymi. Jej zachowanie jednak nie spodobało się internautom.

Kontrowersyjne zachowanie wicedyrektorki na studniówce. W sieci zawrzało!

Nagranie ze studniówki w jednym z liceów ogólnokształcących zostało opublikowane na TikToku na koncie @botoshow. Film niemalże od razu zrobił furorę i tym samym wywołał burzę w sieci, a wszystko ze względu na zachowanie wicedyrektorki. Na wideo widać, jak nauczycielka tańczy na scenie przed uczniami i po chwili kieruje w ich stronę wyrzutnię zimnych ogni. Entuzjazm maturzystów był ogromny, lecz według internautów takie zachowanie mogło skończyć się tragicznie.

Masakra. To wszystko idzie w złym kierunku

Ocena ryzyka na bieżąco. Jak uszkodzę komuś wzrok... a tam lecimy!!! Odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku

Ja się pytam gdzie byli rodzice tej dyrektorki - pisali w sekcji komentarzy użytkownicy.

Oczywiście znalazły się także osoby, które wręcz pochwalają zachowanie nauczycielki i nie widzą nic złego w takiej zabawie.

Nie wiem, w czym macie problem. Pani normalnie się zachowuje. Nie robi wiochy. Nie stwarza zagrożenia. Przez takie komentarze potem nauczyciele sztywno trzymają się zasad zaliczeń, podstaw programowych

Ale nie czaję co jest w tym jakiegoś złego, jak to jest dosłownie duża wersja zimnego ognia - czytamy pod filmem.

