Studniówka 2025. Ceny tegorocznych imprez przerażają! "To jakiś żart"

Studniówka 2025. Tegoroczny sezon już rozpoczęty

Studniówka to długo wyczekiwany bal organizowany przez uczniów ostatnich klas szkół średnich. Wydarzenie odbywa się zazwyczaj około 100 dni przed maturą, a podczas tradycyjnej uroczystości maturzyści wraz z nauczycielami świętują przyszłe zakończenie swojej edukacji w eleganckiej atmosferze, którą rozpoczyna wspólny taniec, a mianowicie polonez. To wieczór pełen zabawy, na który należy się odpowiednio przygotować. Niestety okazuje się, że sama impreza plus przygotowania sporo kosztują.

Ile kosztuje studniówka w 2025 roku? Ceny imprez przerażają

Ceny studniówek niestety nie należą do najniższych, a inflacja - jak można się domyślać - w ogóle nie pomaga. W ostatnim czasie kwestią kosztów tej imprezy zainteresowała się tiktokerka o nicku @tylko_dlaprzyjemnosci, która przeraziła się aktualnymi cenami.

Ceny studniówek teraz to jakiś absolutny żart. Ja swoją studniówkę miałam w 2013 roku [...] makijażystek było wtedy w mojej małej miejscowości, jak na lekarstwo, więc malowała mnie ciocia. Do fryzjera poszłam do mojej sąsiadki i wydałam 50 zł. Sukienka była z tej droższej półki i, uwaga, kosztowała mnie 180 zł - mówiła tiktokerka na filmiku.

Teraz takie ceny są niespotykane! Okazuje się bowiem, że koszt studniówki za parę to około 800 zł, lecz nie zapominajmy, że zazwyczaj musimy dodać do tego jeszcze koszt makijażystki, stylistki paznokci, sukienki czy fryzjera, więc finalnie to ogromny wydatek. W sekcji komentarzy pod filmem lada moment pojawiło się mnóstwo wpisów i spostrzeżeń w temacie studniówek. Co myślą w tym temacie internauci?

Ja w tamtym roku płaciłam za samą imprezę 1050 zł

Jako maturzystka przyznam, że studniówka z osobą towarzyszącą kosztuje teraz 800 zł. Sukienki dziewczyny kupowały po 500-800 zł, paznokcie to 200 zł, makijaż to 200 zł, a włosy 150 zł. A gdzie buty czy torebka? Nie widzi mi się wydawać 2000 zł.

Ja żałuję, że poszłam na studniówkę. 200 zł sukienka, 800 zł za dwie osoby, 150 zł paznokcie, 50 zł fotograf (były brzydkie zdjęcia, chciałam dopłacić, żeby był lepszy fotograf).

Moja córka ma studniówkę w lutym. Koszt imprezy z osobą towarzyszącą to 800 zł, sukienka 450 zł, makijaż 200 zł, fryzjer 100-150 zł, paznokci nie robi, ale nie ma jeszcze butów, a to pewnie też z 150 zł. Na jedną noc - czytamy w sekcji komentarzy.