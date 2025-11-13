Rząd uderza w najem krótkoterminowy. Nowe przepisy dotkną właścicieli mieszkań

2025-11-13 15:49

Najem krótkoterminowy w Polsce bije rekordy popularności, lecz ten lukratywny biznes może wkrótce ulec rewolucji. Rząd pracuje nad nowymi przepisami, które wprowadzą obowiązek rejestracji mieszkań, kontrolę ogłoszeń i dotkliwe kary dla właścicieli. Zastanawiasz się, co te zmiany oznaczają dla Twojej nieruchomości i rynku najmu? Sprawdź, jak nowe regulacje wpłyną na wynajmowanie mieszkań.

Zmiany w zasadach wynajmowania mieszkań

Najem krótkoterminowy od kilku lat bije w Polsce rekordy popularności. Coraz więcej właścicieli mieszkań decyduje się wynajmować swoje lokale turystom często przez popularne platformy, takie jak Airbnb czy Booking.com. Dla jednych to sposób na dodatkowy zarobek, dla innych źródło poważnych problemów – hałas, rotujący sąsiedzi i wzrost cen nieruchomości to tylko część skutków tego trendu. Teraz jednak ten biznes może się mocno zmienić. Rząd pracuje bowiem nad przepisami, które mają wprowadzić obowiązek rejestracji mieszkań, kontrolę ogłoszeń i kary dla tych, którzy nie dostosują się do nowych zasad.

Najem krótkoterminowy pod lupą. Rząd chce wprowadzić zmiany

Rząd pracuje nad ustawą, która ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Zmiany mają wejść w życie do połowy przyszłego roku, bo taki termin wynika z unijnej dyrektywy. Nowe przepisy są odpowiedzią na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2024/1028, które ma na celu zwiększenie przejrzystości na rynku najmu krótkoterminowego w całej Unii Europejskiej. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają czas na wdrożenie unijnych przepisów i uruchomienie krajowych systemów rejestracji do 20 maja 2026 roku.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku rejestracji każdego lokalu wynajmowanego na mniej niż 30 dni. Portale internetowe (takie jak Airbnb czy Booking.com) będą musiały sprawdzać, czy ogłoszeniodawcy podają prawdziwe dane dotyczące numeru rejestracyjnego i statusu lokalu. Platformy rezerwacyjne, oprócz weryfikacji numerów, będą zobowiązane do comiesięcznego przesyłania organom publicznym danych dotyczących liczby wynajętych nocy oraz liczby gości. To jednak nie wszystko. W każdym mieszkaniu lub apartamencie wynajmowanym na doby będzie musiał znaleźć się kontakt do osoby odpowiedzialnej za wynajem. 

Kary i nowe obowiązki dla właścicieli

Jak podaje serwis portalsamorządowy.pl, brak rejestracji lokalu będzie wiązał się z dotkliwymi karami finansowymi. W planach są również dodatkowe przepisy, które mogą ograniczyć liczbę mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy. Rozważane jest też wprowadzenie zasady, że zgodę na taki najem będzie musiała wyrazić wspólnota mieszkaniowa, a o tym, czy w danej dzielnicy będzie on w ogóle dozwolony, zdecydują gminy. Ponadto osoby posiadające kilka lokali wynajmowanych na doby będą zobowiązane do zarejestrowania działalności gospodarczej.

Analizy wskazują, że dynamiczny rozwój najmu krótkoterminowego w centrach dużych miast przyczynił się do wzrostu cen zarówno najmu długoterminowego, jak i zakupu mieszkań. Podobne regulacje wprowadzono już w innych europejskich miastach, takich jak Barcelona, Berlin czy Nowy Jork, gdzie ograniczono liczbę dni najmu lub wprowadzono systemy licencji.

