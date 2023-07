Roztrzaskali audi na latarni w Lublinie. Pędzili 150 km/h. Patryk, Julia i Piotr zginęli na miejscu. Prokuratura umorzyła śledztwo

Do tego tragicznego wypadku doszło w styczniu 2023 roku. Audi A4, którym jechało czworo nastolatków, zjechało z drogi uderzając w barierki rozdzielające pasy jezdni, a następnie roztrzaskał się na słupie oświetleniowym oraz słupie trakcji trolejbusowej. Patryk (18 l+), Piotr (17 l.+) i Julia (16 l.+) zginęli na miejscu. Przeżył jedynie 16-letni Jakub, który trafił do szpitala. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Policjanci ustalili, że kierujący pojazdem uprawnienia do kierowania nabył przed kilkoma tygodniami.

- Ze względu na śmierć 18-letniego sprawcy umorzone zostało śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na ul. Jana Pawła II w Lublinie, w którym zginęło troje nastolatków – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Z opinii biegłego wynika, że audi mogło jechać z prędkością 152 km/h. Badania toksykologiczne wykazały, że uczestnicy wypadku nie byli pod wpływem alkoholu ani pod wpływem żadnych substancji psychoaktywnych.

Ocalały 16-latek podczas przesłuchania poświadczył autentyczność nagrania, które trafiło po wypadku do sieci. Potwierdził, że rzeczywiście film został nagrany w tym samochodzie, ale nie on był jego autorem. Chodzi o 4-sekundowe wideo, na którym słychać, jak jeden z chłopaków mówi: "Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli, ku…!".

Niestety do podobnej tragedii doszło kilka dni temu w Krakowie. Zginęło czterech młodych mężczyzn, w tym Patryk P., syn znanej celebrytki.

