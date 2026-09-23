Rosja uderzyła w Ukrainę. Pilny alert RCB i reakcja polskiego wojska!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-23 8:08

Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali nad ranem w środę, 23 września pilny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem były rosyjskie uderzenia powietrzne na Ukrainę. W związku z atakiem w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło operowanie wojskowe lotnictwo. Przed godziną 8 RCB odwołało ostrzeżenie, informując, że na terenie Polski nie ma zagrożenia.

Rosja zaatakowała Ukrainę. RCB rozesłało alert! Polskie lotnictwo w powietrzu
Autor: RCB/PEXELS/ Materiały prasowe

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – SMS o takiej treści trafił do mieszkańców Lubelszczyzny.

Polskie lotnictwo rozpoczęło działania

W związku z rosyjskimi uderzeniami Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki. W stan gotowości postawiono również naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego.

Jak przekazało wojsko, działania miały charakter prewencyjny i służyły zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przylegających do obszarów zagrożonych.

Alert RCB odwołany. „Brak zagrożenia”

Przed godziną 8 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało kolejny komunikat:

„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”.

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało następnie o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Według przekazanych informacji nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

- Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej - przekazano w komunikacie.

Wojsko wyjaśniło również, że ewentualny huk słyszalny w centralnej części kraju mógł być związany z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez polskie siły zbrojne.

LUDZIE SIĘ BOJĄ! ALERT RCB NIE DZIAŁA, SCHRONÓW NIE MA... | Miziołek & Olczyk
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki