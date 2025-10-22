W czasie podróży najczęściej kierujemy się do dużych miast - stolic, popularnych kurortów i miejsc znanych z przewodników. To one przyciągają uwagę zabytkami, muzeami czy bogatym życiem nocnym. A jednak - jak się okazuje - to małe miejscowości często skrywają prawdziwe perełki, niezwykłą historię, niepowtarzalny klimat i autentyczność, której próżno szukać w zatłoczonych metropoliach. Czasem wystarczy zboczyć z głównego szlaku, by odkryć miasteczko tak małe, że można je obejść w kilkanaście minut. Mowa o chorwackiej miejscowości, która zachwyca coraz więcej odwiedzających.

To najmniejsze miasto na świecie. Jest perełką Chorwacji

W sercu półwyspu Istria – zielonego i malowniczego regionu Chorwacji znajduje się niezwykłe miasteczko, które w dosłownym sensie można przejść w kilkanaście minut. Hum to bowiem bardzo małe miejsce, które oficjalnie uznawane jest za najmniejsze miasto świata. Według różnych źródeł liczba jego mieszkańców wynosi około 20-30 osób.

Co ciekawe, choć Hum składa się zaledwie z dwóch brukowanych uliczek, kilkunastu domów i otoczony jest kamiennymi murami, zachowuje status miasta – z własnym burmistrzem, miejscowym ratuszem i kościołami.

Kilka faktów o mieście Hum:

Pierwsza wzmianka o mieście pojawiła się w 1102 roku.

Obszar wewnątrz murów ma wymiary około 100 m długości i 30-35 m szerokości.

Położone jest 14 km od miasta Buzet w Istrii, na skraju wzgórz.

Najmniejsze miasto świata - Hum [ZDJĘCIA]

Hum w Chorwacji: co ciekawego dla turystów?

Choć miasto jest małe, to oferuje wiele ciekawych atrakcji dla odwiedzających. Hum to bowiem idealne miejsce na "zaszycie się" w dniu zwiedzania Istrii – jeśli jesteś w Chorwacji i chcesz odpocząć od tłumów nadmorskich kurortów, to tutaj znajdziesz coś bardzo innego: ciszę, historię i niezwykłą skalę. Zwiedzanie zajmuje 10–15 minut, co czyni je idealnym punktem podczas jednodniowej wycieczki. Poniżej zamieszczamy kilka miejsc, które warto zobaczyć:

Kamienne mury miejskie i brama

Dwa kościoły: m.in. romańska kaplica św. Hieronima z XII wieku oraz późniejszy kościół Wniebowzięcia NMP z 1802 roku

Widok z murów na wzgórza porośnięte winoroślami i gajami oliwnymi

Dzwonnica z 1552 r.

Stacja kolejowa.