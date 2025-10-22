To miasto ma tylko 20 mieszkańców. Jest najmniejsze na świecie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-22 7:03

To miasto jest tak małe, że można je obejść w kwadrans, a liczba mieszkańców nie przekracza nawet trzydziestu. Mimo to ma własnego burmistrza, kościoły, ratusz i bogatą historię sięgającą średniowiecza. Co ciekawe, znajduje się w państwie, które Polacy uwielbiają odwiedzać szczególnie latem.

Super Express Google News

W czasie podróży najczęściej kierujemy się do dużych miast - stolic, popularnych kurortów i miejsc znanych z przewodników. To one przyciągają uwagę zabytkami, muzeami czy bogatym życiem nocnym. A jednak - jak się okazuje - to małe miejscowości często skrywają prawdziwe perełki, niezwykłą historię, niepowtarzalny klimat i autentyczność, której próżno szukać w zatłoczonych metropoliach. Czasem wystarczy zboczyć z głównego szlaku, by odkryć miasteczko tak małe, że można je obejść w kilkanaście minut. Mowa o chorwackiej miejscowości, która zachwyca coraz więcej odwiedzających.

To najmniejsze miasto na świecie. Jest perełką Chorwacji

W sercu półwyspu Istria – zielonego i malowniczego regionu Chorwacji znajduje się niezwykłe miasteczko, które w dosłownym sensie można przejść w kilkanaście minut. Hum to bowiem bardzo małe miejsce, które oficjalnie uznawane jest za najmniejsze miasto świata. Według różnych źródeł liczba jego mieszkańców wynosi około 20-30 osób.

Co ciekawe, choć Hum składa się zaledwie z dwóch brukowanych uliczek, kilkunastu domów i otoczony jest kamiennymi murami, zachowuje status miasta – z własnym burmistrzem, miejscowym ratuszem i kościołami. 

Kilka faktów o mieście Hum:

  • Pierwsza wzmianka o mieście pojawiła się w 1102 roku.
  • Obszar wewnątrz murów ma wymiary około 100 m długości i 30-35 m szerokości.
  • Położone jest 14 km od miasta Buzet w Istrii, na skraju wzgórz.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najmniejsze miasto świata - Hum [ZDJĘCIA]

Hum (Chorwacja)
10 zdjęć

Hum w Chorwacji: co ciekawego dla turystów?

Choć miasto jest małe, to oferuje wiele ciekawych atrakcji dla odwiedzających. Hum to bowiem idealne miejsce na "zaszycie się" w dniu zwiedzania Istrii – jeśli jesteś w Chorwacji i chcesz odpocząć od tłumów nadmorskich kurortów, to tutaj znajdziesz coś bardzo innego: ciszę, historię i niezwykłą skalę. Zwiedzanie zajmuje 10–15 minut, co czyni je idealnym punktem podczas jednodniowej wycieczki. Poniżej zamieszczamy kilka miejsc, które warto zobaczyć:

  • Kamienne mury miejskie i brama
  • Dwa kościoły: m.in. romańska kaplica św. Hieronima z XII wieku oraz późniejszy kościół Wniebowzięcia NMP z 1802 roku
  • Widok z murów na wzgórza porośnięte winoroślami i gajami oliwnymi
  • Dzwonnica z 1552 r.
  • Stacja kolejowa.
Czwartkowy test z geografii. Ile wiecie o Chorwacji? Nasz quiz szybszy niż pociąg, tylko 8 stacji
Pytanie 1 z 8
Na początek coś łatwego. Co jest stolicą Chorwacji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CHORWACJA
PODRÓŻE