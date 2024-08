Robisz to z deszczówką? Niewiedza może cię drogo kosztować! Sprawdź, jak uniknąć kary

Świdnik. Ktoś przywiązał psa do krzewu. Kundel szczekał na klientów lodziarni

- Za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji ściekowej właścicielowi nieruchomości grozi kara w wysokości nawet 10 tys. - czytamy w artykule na Portalu Samorządowym. Warto pamiętać, że w 2018 r. zmieniło się Prawo wodne. Po zmianach wody opadowe i roztopowe przestały podlegać pod definicję ścieku, więc wprowadzanie ich do kanalizacji ściekowej jest zabronione. Serwis infor.pl przypomina, że za złamanie tego zakazu właścicielowi nieruchomości można otrzymać potężną karę. W grę wchodzi grzywna nawet do 10 tysięcy złotych, a nawet ograniczenie wolności.

To na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek zagospodarowania wód odpadowych. Jak to zrobić? Przepisy dają kilka możliwości:

na własny teren nieutwardzony,

do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych,

do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i uiszczania określonych opłat za tzw. usługi wodne - w przeciwnym razie grożą grzywny wysokości nawet 500 proc. tzw. opłaty zmiennej).

- Nie wolno dokonywać zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiednich nieruchomości - czytamy w artykule Portalu Samorządowego. Warto też pamiętać, że jeśli mamy większą nieruchomość, musimy liczy się z opłatą zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, czyli tzw. podatkiem deszczowym. Chodzi o nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3,5 tys. m kw i jednocześnie zabudowaną w co najmniej 70 proc. Nadal jednak nie wszystkie samorządy egzekwują ten obowiązek.

Skutecznym sposobem na deszczówkę może być zamontowanie naziemnego lub podziemnego zbiornika retencyjnego i późniejsze wykorzystywanie tej wody np. do podlewania ogrodu. Jak informuje infor.pl, podziemny zbiornik na deszczówkę o objętości poniżej 10 m3 można zrealizować wyłącznie na podstawie zgłoszenia. Jeśli natomiast budujemy zbiornik powyżej objętości 10 m3, musimy już uzyskać specjalne pozwolenie.

Władze krajowe i lokalne mają specjalne programy

Przed realizacją inwestycji warto jednak wybrać się do urzędu miasta lub gminy i uzyskać informacje o wymaganych formalnościach. W czerwcu 2020 r ruszył rządowy program „Moja Woda”. W ramach programu możemy m.in. otrzymać dotacje na zakładanie instalacji domowych, które zatrzymują wody opadowe lub roztopowe. Główny cel programu "Moja Woda" to ochrona zasobów wody, dzięki zwiększeniu retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych. Co więcej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wyklucza kontynuowania programu w 2025 r. ze względu na duże zainteresowanie w latach poprzednich. Podobne programy mają też samorządy, więc warto zapoznać się ze szczegółami na stronach gmin.

