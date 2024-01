Rewolucja na mapie woj. lubelskiego! Są nowe miasta i wsie [LISTA]

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy trafił do opiniowania m.in. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z propozycją rządu od 1 stycznia 2024 r. status miasta mają uzyskać aż 34 miejscowości z całej Polski. W tym gronie znalazły się także 3 miejscowości z woj. lubelskiego. We wnioskach o nadanie miejscowościom statusu miasta, lokalne władze podnosiły argument dotyczący istniejących już miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych. Większość miejscowości aspirujących do statusu miasta wcześniej posiadała prawa miejskie, które utraciła, najczęściej w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym

Wsie w woj. lubelskim, które zostaną miastami

Od 1 stycznia trzy miejscowości z woj. lubelskiego uzyskały status miasta. Należy do nich Piszczac, miejscowość w pow. bialskim. Miejscowość ta już wcześniej miała prawa miejskie, ale zostały one odebrane przez władze carskie po upadku powstania styczniowego. Pod koniec stycznia tamtejsi radni podjęli w tym celu pierwszą uchwałę i przeprowadzili konsultacje społeczne, które dały pozytywny wynik.

Drugim miastem jest Turobin w pow. biłgorajskim. W 2022 roku wniosek tej miejscowości, który został złożony w tej sprawie, został zaopiniowany negatywnie. Odmowa zapadła już wtedy na etapie sprawdzania przez wojewodę. Wówczas wytknięto m.in. braki i nieprawidłowe określanie granic miasta. Już wtedy władze zapowiadały, że błędy zostaną poprawione i dokumenty złożą ponownie. Jak widać – udało się!

Ostatnim miastem, które zostało zaopiniowane pozytywnie, jest miejscowość Czemierniki w pow. radzyńskim. Swoje prawa utracili przez duże zaangażowanie w działalność powstańczą. Rządy carskie sprawiły, że Czemierniki zostały zdegradowane do osady. Przeprowadzone konsultacje wykazały, że ponad 70 proc. mieszkańców woli mieszkać w mieście.

Te miejscowości w woj. lubelskim zmienią rodzaj

Skoro na początku roku i tak będą zmiany na mapie, warto uporządkować wtedy również pozostałe kwestie, które jej dotyczą. Z takiego założenia wyszli przedstawiciele władzy i od 1 stycznia 2024 r. wprowadzone zostały korekty nazw już istniejących miejscowości.

Co się zmieni?

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji na mapach Polski od 1 stycznia 2024 roku wprowadzonych zostało ponad tysiąc zmian. Dotyczą m.in. ustalenia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych (szczytów, nizin czy wyżyn), zmian nazw lub rodzajów miejscowości oraz zniesienia nazw miejscowości. Jak zapewnia Polską Agencję Prasową MSWiA, wszystkie ujęte w projekcie rozporządzenia zmiany poddane zostały konsultacjom z mieszkańcami i mieszkankami. Spełniono także wymogi ustawowe dotyczące uzyskania opinii właściwych rad gmin, powiatów i wojewodów oraz powiatowych służb geodezyjno-kartograficznych.

Po wprowadzeniu zmian konieczne będzie wykonanie nowych szyldów, pieczęci urzędowych, tablic z numerami porządkowymi nieruchomości, tablic i znaków informacyjnych i powiatowych oraz przeprowadzenie zmian w dokumentacji geodezyjnej. Wydatki te opłacone zostaną przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Projekt został już skierowany do zaopiniowania.

Zmiany na mapie Lubelszczyzny

W woj. lubelskim zajdą przede wszystkim zmiany dotyczące rodzajów miejscowości. Oto one:

pow. chełmski, gm. Chełm

Depułtycze, osada leśna, będzie funkcjonować jako Depułtycze, osada leśna wsi Depułtycze Królewskie,

wsi Depułtycze Królewskie, Krzywiczki, wieś, będzie funkcjonować jako Krzywiczki, przysiółek wsi Krzywice,

Krzywice, Okszów-Kolonia, kolonia wsi Okszów, będzie funkcjonować jako Okszów-Kolonia, kolonia ,

, Sajczyce, osada leśna, będzie funkcjonować jako Sajczyce, osada leśna wsi Stańków,

wsi Stańków, Sobowice, kolonia, będzie funkcjonować jako Sobowice, kolonia wsi Zawadówka,

pow. janowski, gm. Batorz

Batorz Drugi, część wsi Batorz, będzie funkcjonować jako Batorz Drugi, wieś ,

, Batorz Pierwszy, część wsi Batorz, będzie funkcjonować jako Batorz Pierwszy, wieś ,

, Batorz-Kolonia, część wsi Batorz, będzie funkcjonować jako Batorz-Kolonia, wieś.

pow. kraśnicki, gm. Gościeradów

ulica Dzierzkowska, część wsi Księżomierz, będzie funkcjonować jako Księżomierz Dzierzkowska, wieś

ulica Gościeradowska, część wsi Księżomierz, będzie funkcjonować jako Księżomierz Gościeradowska, wieś

ulica Kościelna, część wsi Księżomierz, będzie funkcjonować jako Księżomierz Kościelna, wieś

pow. lubartowski, gm. Niedźwiada

Niedźwiada-Kolonia, część wsi Niedźwiada będzie funkcjonować jako Niedźwiada-Kolonia, wieś

pow. lubelski, gm. Wysokie

Baldachów, część wsi Giełczew, będzie funkcjonować jako Baldachów, część wsi Giełczew Pierwsza,

Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga, część wsi Giełczew, będzie funkcjonować jako Giełczew Druga, wieś

Kolenisty, część wsi Giełczew, będzie funkcjonować jako Kolenisty, część wsi Giełczew-Kolonia

Giełczew-Kolonia Resztówka, część wsi Giełczew, będzie funkcjonować jako Resztówka, część wsi Giełczew-Kolonia

Giełczew-Kolonia Zalasek, część wsi Giełczew, będzie funkcjonować jako Zalasek, część wsi Giełczew Pierwsza

pow. opolski

gm. Józefów nad Wisłą

Michałów, część wsi Mazanów, będzie funkcjonować jako Michałów, kolonia

gm. Karczmiska

Słotwiny-Lipki-Kolonia, cześć wsi Słotwiny będą funkcjonować jako Lipki, koloniaSłotwiny-Czerwone Łąki, część wsi Słotwiny, będą funkcjonować jako Czerwone Łąki, wieś

pow. parczewski, gm. Milanów

Rudno Drugie, część wsi Rudno będzie funkcjonować jako Rudno Drugie, wieś

Rudno Pierwsze, część wsi Rudno będzie funkcjonować jako Rudno Pierwsze, wieś

Rudno Trzecie, część wsi Rudno, będzie funkcjonować jako Rudno Trzecie, wieś

pow. puławski, gm. Markuszów

Góry-Kolonia, kolonia wsi Góry, będzie funkcjonować jako Góry-Kolonia, wieś

Zobacz zdjęcia: Niezwykłe widowisko nad zamkiem w Lublinie! Nad dziedzińcem wirują planety [GALERIA]