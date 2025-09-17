Kościół w Polsce w kryzysie. Mało kto ufa tej instytucji

Kościół katolicki przez dekady był w Polsce nie tylko instytucją religijną, ale także jednym z głównych autorytetów moralnych i społecznych. W czasach PRL odgrywał rolę obrońcy wolności i przestrzeni dla niezależnej myśli, a po 1989 roku cieszył się ogromnym zaufaniem społecznym. Dziś jednak obraz ten ulega gwałtownej zmianie. Kolejne badania opinii publicznej pokazują, że autorytet Kościoła słabnie, a zaufanie społeczne spada do rekordowo niskich poziomów. Polska, która jeszcze niedawno uchodziła za jeden z najbardziej religijnych krajów w Europie, przeżywa poważny kryzys relacji z tą instytucją.

Spada zaufanie do Kościoła. Tak źle jeszcze nie było!

Badanie IBRiS dla PAP przeprowadzone metodą CATI (telefonicznie) na reprezentatywnej próbie 1 067 dorosłych Polaków w dniach 12-13 września 2025 r. pokazuje, że zaufanie do Kościoła katolickiego w Polsce spadło z 58% w 2016 roku do 35,1% w 2025 roku. Widzimy więc drastyczny spadek o około 23 punkty procentowe. Jednocześnie wzrosła nieufność do owej instytucji - z 24,2% w 2016 r. do 47,1% teraz. Co więcej, osoby, które "zdecydowanie ufają" Kościołowi, stanowią tylko 7,2%, natomiast te, które "zdecydowanie nie ufają" to już 26,1%.

Dlaczego zaufanie do Kościoła w Polsce spada?

Spadek zaufania do Kościoła katolickiego w Polsce to zjawisko wielowymiarowe - nie wynika tylko z pojedynczych wydarzeń, ale z połączenia wielu czynników społecznych, kulturowych i instytucjonalnych. Poniżej zamieszczamy kilka najważniejszych przyczyn, które wskazują badacze i eksperci:

Skandale seksualne i przypadki nadużyć wśród duchowieństwa

Postrzegany brak autentyczności

Zaangażowanie polityczne i mieszanie religii z polityką

Spadek praktyk religijnych, osłabienie uczestnictwa

Zmiana pokoleniowa i wartości kulturowe

Oczekiwania społeczne vs. działania Kościoła.