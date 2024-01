Mężczyźni nie mieli żadnych szans

Rakieta zabiła dwóch Polaków. Zaskakująca informacja! Zapadła ważna decyzja

Śledztwo ws. wybuchu rakiety w Przewodowie zostało zawieszone - poinformowała we wtorek, 22 stycznia, Prokuratura Krajowa. Do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch mężczyzn, doszło w listopadzie 2022 r., przy granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim. Była to prawdopodobnie rakieta ukraińskiej obrony powietrznej, która przez przypadek trafiła do Polski.