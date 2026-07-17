Rada Języka Polskiego odradzo to imię. Nosi je 411 mężczyzn w Polsce

Wybór imienia dla dziecka to dziś znacznie większa swoboda niż jeszcze kilkanaście lat temu. Rodzice mogą zdecydować się zarówno na klasyczne, od lat obecne w polskiej tradycji imiona, jak i na mniej popularne czy inspirowane zagranicznymi odpowiednikami. Mimo to nie wszystkie propozycje są wolne od językowych kontrowersji. Niektóre formy od lat wywołują dyskusje wśród ekspertów, a jednym z najczęściej przywoływanych przykładów jest właśnie imię Xawery

Imię Xawery dzieli ekspertów. Rada Języka Polskiego reaguje na nietypowy zapis

Choć Xawery ma długą historię i szlachetne pochodzenie, wciąż pozostaje stosunkowo rzadkim wyborem. Z dostępnych danych wynika, że nosi je w Polsce 411 mężczyzn. To sprawia, że imię znajduje się daleko od listy najczęściej nadawanych. Od lat zwraca jednak uwagę nie tylko swoim brzmieniem, ale także nietypową pisownią, która stała się przedmiotem licznych opinii i komentarzy językoznawców.

Dlaczego Rada Języka Polskiego kwestionuje rejestrację imienia Xawery?

Przy nadawaniu imienia dziecku kierownik urzędu stanu cywilnego bierze pod uwagę m.in. to, czy jest ono zgodne z zasadami języka polskiego oraz czy jednoznacznie wskazuje płeć. Eksperci zwracają również uwagę, że warto wybierać formy zgodne z rodzimą ortografią i unikać zapisów uznawanych za archaiczne lub zapożyczone z innych języków. Z tego powodu Rada Języka Polskiego za poprawniejszą uznaje formę Ksawery, zapisywaną z „ks”, zamiast Xawery.

Nie oznacza to jednak, że imię Xawery jest w Polsce zabronione. Stanowisko Rady Języka Polskiego ma charakter opinii i rekomendacji, a nie obowiązującego prawa. Ostateczna decyzja o wpisaniu imienia do aktu urodzenia należy do kierownika urzędu stanu cywilnego, który ocenia, czy wybrane imię spełnia wymagania określone w przepisach.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Osoby o tych imionach osiągają sukcesy. TOP 10 imion skazanych na pomyślność [LISTA]

11

Pochodzenie imienia Xawery. Historia misjonarza i baskijskie korzenie

Imię ma swoje korzenie w hiszpańskim słowie Javier, stanowiącym pierwotnie nazwę jednej z osad w Kraju Basków. Na nasze ziemie forma ta dotarła w związku z rosnącą popularnością świętego Franciszka Ksawerego, niezwykle zasłużonego katolickiego misjonarza. W wolnym tłumaczeniu pojęcie to oznacza po prostu nowy dom.