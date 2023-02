Quiz. Znane piosenki o miłości! Idealny test na walentynki. Czy będziesz skuteczny jak Amor ze swoim łukiem?

Walentynki 2023. Te piosenki o miłości zna każdy! [QUIZ]

Miłość to uczucie, o którym powstało już bardzo wiele piosenek. Artyści chętnie podejmują temat - zarówno wtedy, gdy miłość jest spełniona, jak i wówczas, gdy jest nieszczęśliwa i doprowadza człowieka do smutku. Z okazji Walentynek, które jak co roku wypadają 14 lutego, mamy dla Was 10 pytań! Tematem naszego quizu są najpopularniejsze piosenki o miłości. Wybraliśmy utwory, które z pewnością kojarzy większość z Was i lubicie do nich wracać po wielu latach. Mamy nadzieję, że Wasze odpowiedzi będą jak strzały Amora - szybkie i precyzyjne. Do dzieła!

Walentynkowy quiz. Piosenki o miłości Pytanie 1 z 10 "A wszystko to, bo Ciebie kocham" - to słowa znanego utworu zespołu "Ich Troje", którego liderem jest: Dawid Podsiadło Michał Wiśniewski Grzegorz Markowski