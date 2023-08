i Autor: Shutterstock; Artur Baranowski / Super Express

QUIZ. Znane cytaty ze szkolnych lektur. Znajdź brakujące słowo i nie zawiedź swojej polonistki!

Witajcie w naszym quizie. Tym razem cofniemy się do czasów szkolnych i sprawdzimy, ile pamiętacie ze szkolnych lektur. Bez obaw, znajomość fabuły, bohaterów czy nawet tytułów utworów nie będzie potrzebna. Sprawdzian ograniczamy do brakujących słów w cytatach, które każdy z nas słyszał na lekcji języka polskiego. Gwarantujemy, że quiz nie będzie taki prosty, jak może wam się wydawać. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do zadowolenia, zaś zdobycie kompletu oznacza, że szkolne lektury znacie doskonale. Do dzieła!