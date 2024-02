i Autor: Tumisu/cc0/pixabay QUIZ: Znasz te skróty? Używasz ich codziennie, ale na pewno się pomylisz. Tylko najlepsi mają 7/10

Sprawdź się!

Skróty w języku polskim są powszechnie używane. Za ich pomocą oznacza się nazwy firm, instytucji państwowych, tytułów naukowych i przedmiotów, jednak czy zawsze dokładnie wiemy, co one oznaczają? Właśnie skrótów dotyczy nasz dzisiejszy quiz. Pierwsze pytanie jest banalnie proste, ale dalej będzie już o wiele trudniej. Tylko najlepsi zdobędą wynik lepszy niż 7/10. Zapraszamy do zabawy.